Teröristlerin havan saldırılarını kiliseden yaptığı ortaya çıktı

YPG MABETLERİN ARKASINA SIĞINIYOR

Gazeteci-yazar Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında ‘PKK’nın Hristiyan tuzağı’ başlığıyla Barış Pınarı Harekatı’nı kaleme aldı. Terör örgütü YPG’nin kirli bir Hrıstiyan tuzağına sığındığını belirten Selvi, teröristlerin Batı kamuoyunu etkilemek için kilisiden saldırı yaptığını ve sosyal medyada kirli bir propaganda içinde olduklarını bildirdi.

“HRİSTİYANLARIN YAŞADIĞI ALANLARDAN SALDIRIYORLAR”

“Terör örgütü, Hristiyan kartını kullanarak Batı kamuoyunu aleyhimize geçirmek için Türkiye’yi tuzağa düşürmeye çalıştı.” diyen Selvi, “Dün Tel Abyad’dan Akçakale’yi hedef alan havan atışları yapıldı. Elbette ki hedef sivil halkta korku ve paniğe neden olmaktı. Havanla saldıran PKK-YPG’nin stratejik bir hedefinin olduğu ortaya çıktı. Havan toplarının izlerini takip eden güvenlik birimlerimiz bunların terör örgütünün mevzilerinden değil, yerleşim yerlerinin içinden atıldığını tespit etti. Havan mermilerinin izlerinin takip edilmesi üzerine atışın Tel Abyad’daki Hristiyanların yaşadığı alanlardan yapıldığı tespit edildi.” ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLERDEN KİRLİ PROPAGANDA

Selvi ayrıca, “Havanların özelikle Hristiyanların kiliselerinin, konutlarının, hastanelerinin duvarının dibinden ve yine Hristiyanlara ait okulun bahçesinden atıldığı belirlendi. Havanların mobil araçlardan atıldığı tespit edildi ancak anında vurulmadı. Terör örgütünün Batı kamuoyunda “Türkiye Hristiyanların mabetlerini hedef alıyor” propagandası yapmasına fırsat vermemek için araçların bölgeyi terk etmesi beklendi. Hristiyanların bulunduğu mahallin dışına çıktığı tespit edildiği anda ise vurularak imha edildi.” dedi.

“BATI’YI ETKİLEMEK İÇİN…”

Teröristlerin Batı kamuoyunu etkilemek için türlü oyunlara girdiğini bildiren Selvi, şöyle devam etti: “Barış Pınarı harekâtında ise yeni bir stratejiyi uyguluyorlar. ABD’de yönetim üzerinde etkin olan Evanjelistleri ve Batı kamuoyunu etkilemek için ‘Türkiye Hristiyanların kutsal mabetlerini hedef alıyor’ propagandasını yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘Hristiyanlara roket atıp ‘Türkiye bombalıyor’ diyorlar’ sözleriyle buna dikkat çekti. Harekâtın başladığı 9 Ekim gününden itibaren Hristiyanlarla ilgili kirli bir kampanya yürüten terör örgütü, MİT’in ve TSK’nın dikkati sayesinde şu ana kadar bu yönde tek bir kanıt sunamadı. Çünkü harekâtın hedefinde sadece teröristler var. Sivillerin, mabetlerin, okulların, hastanelerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriliyor.”