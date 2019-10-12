Gomidas anısına konser

Müzikolog Gomidas Vartabed’in 150’nci doğum günü nedeniyle Diyarbakır Kervansaray’da düzenlenen konser yoğun ilgi gördü.

Ermeni besteci ve müzikolog Gomidas Vartabed’in 150’nci doğum günü anısına Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Kervansaray’ın bahçesinde konser organize edildi. Sanatçılar Ara Dinkjan, Ari Hergel, Ertan Tekin, Pervin Chakar ve Zulal Trio’nun sahne aldığı konseri, çok sayıda kişi izledi. Sanatçılar, Gomidas’ın ezgilerinin yanı sıra Ermenice, Kürtçe ve Türkçe şarkılar da seslendirdi.

300 kişilik bir koro yönetti

Asıl adı Soğomon Soğomosyan olan Gomidas, 1869’da Kütahya’da doğdu. Gördüğü eğitimle geliştirdiği müzikal yeteneğiyle Gomidas, Ermeni müziğinin icrası, geliştirilmesi, öğretimi ve yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalarının yanı sıra İstanbul’da 300 kişilik bir koro yönetti. Gomidas, uzun yıllar süren müzik çalışmalarının ardında 1915 yılında gerçekleştirilen Ermeni soykırımında kurtulan ender kişiler arasında yer aldı. Avrupa’ya giden Gomidas, yurtdışında 20 yıl sonra Fransa’da yaşamını yitirdi.

MA

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