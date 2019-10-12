Dışişleri’nden Ahmet Benler mesajı!

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Dışişleri Bakanlığı, 12 Ekim 1979’da Ermeni terör örgüt JCAG tarafından öldürülen Ahmet Benler için bir mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’da 12 Ekim 1979 tarihinde Ermeni terör örgütü JCAG tarafından şehit edilen dönemin Lahey Büyükelçisi merhum Özdemir Benler’in oğlu Ahmet Benler için bir mesaj yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Merhum Büyükelçimiz Özdemir Benler’in, Ermeni terör örgütü JCAG tarafından 12 Ekim 1979 tarihinde Lahey’de şehit edilen oğlu Ahmet Benler’i saygı ve rahmetle anıyoruz.”

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