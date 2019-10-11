Tüm Ermeniler Katolikosu 2. Garegin ve Kilikya Ermeni Katolikosu 1.Aram’dan Türkiye’nin askeri operasyonlarına tepki

Ermenistan’ın Eçmiadzin şehrinde tahtı bulunan Tüm Ermeniler Katolikosu 2.Garegin ve Lübnan’da, Antilyas’ta tahtı bulunan Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye devletinin gerçekleştirdiği askeri operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüm Ermeniler Katolikosu 2. Garegin dünya kamuoyunun dikkatini Türkiye’nin yürüttüğü operasyonlara odaklaması gerektiğini ifade ederek bu saldırının Ermeni Soykırımı hakkında anılar uyandırdığını dile getirdi.

Türkiye’nin uluslararası düzene ve yasalara aykırı bir şekilde hareket ettiğinin altını çizen 2.Garegin daha fazla kan dökülmesini engellemek için acil ve pratik adımlar atılma konusunda beklenti içerisinde olduğunu söyledi.

Ana Taht Kutsal Eçmiadzin’den yayınlanan açıklamada Suriye halkının ve Ermeni evlatlarının yanında olduğunu vurgulandı ve Suriye’de, tüm Yakın Doğuda barışın en kısa zamanda sağlanması için dua ettiklerini dile getirildi.

Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram ise Suriye’deki olaylarını yakından takip ettiklerini belirterek yaptığı açıklamada “Kamışlı’da halkımızın durumuyla ilgili endişeliyiz, özellikle halkımızın düşmanı soykırımcı Türkiye’nin tekrar barbarlık yoluna başvurup Suriye’ye girdiğini öğrendiğimiz için. Gelen haberler Türkiye’nin imajını bir kez daha gösteriyor ve Suriye halkına karşı olan davranışını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

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