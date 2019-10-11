Tel Abyad’dan Halep’e yerleşen Ermeni ailerler güven içerisindedir

Ermenistan’ın Diaspora İşleri Baş Komiseri Zareh Sinanyan Helep’te Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Armen Sargsyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diaspora İşleri Baş Komiseri Zareh Sinanyan’ın ofisinden edinen bilgilere göre Kamışlı’da şu an aktif askeri operasyonlar düzenlenmiyor. Pazar, dükkanlar açıktır, fakat okullar güvenlik tedbirlerinden dolayı kapalı olmaya devam ediyor.

Kamışlı’da yaşayan Ermeniler yaşadıkları şehri terk etmeyi gerekli görmüyorlar, fakat eğer Ermenistan’a yerleşmek isteyenler olursa Ermenistan devleti onlara kucak açmaya hazır olduğunu vurguladı. Tel Abyad’dan Halep’e yerleşen Ermeniler ise güvenli şartlar altında bulunuyor ve Halep’te Ermenistan Büyükelçisiyle de görşecekler.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...