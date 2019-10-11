Ermeni Patrikliği’nden harekata destek

Ermeni Patrikliği’nden harekata destek

Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Barış Pınarı Harekatı’na yönelik açıklama yaptı. Maşalyan harekatın barışçıl amaçlarına ulaşması için dua ettiklerini ifade etti.

DUVAR – Türkiye Ermeni Patrikliği, Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklamasında, “Barış Pınarı Harekatı’nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin Türkiye Ermenileri Patriklik Makamı adına yaptığı açıklamada barışın ve barış ortamında insanların müreffeh bir yaşam sürmelerinin önemini her zaman vurguladıklarını anlattı.

Ortadoğu’da, yakın coğrafyalarında ve özellikle Suriye’de süregelen savaş ve kaos ortamının kendilerini de üzüp endişelendirdiğini belirten Maşalyan, “Maalesef barışın tesisi her zaman barışçıl yollarla olamamaktadır. Terörü sonlandırmak ve yurt sınırlarının güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz. Tanrı, esirgeyen kudretiyle yurdumuzu ve insanlarımızı felaketlerden korusun” ifadelerini kullandı.

Suriye halkının adil bir barışın en güzelini artık fazlasıyla hak ettiğini belirten Maşalyan, onların da adalete, barışa ve güzele günlere olan inancını yitirmeden daha parlak bir geleceğe umutla bakabilmeleri için dua ettiklerini dile getirdi.

“Kiliselerdeki ayinlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası ve ordusu için her daim dua edilmektedir.” diyen Maşalyan Suriye Barış Pınarı Harekatı’nın barışçıl amaçlarına ulaşması ve askerlerin yurda geri dönmesi için dualarını yinelediklerini anlattı. (AA)

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