Booking.com Yerevan’ı 10 en yaygın rotalar arasına dahil etti

Dünyanın en büyük seyahat e-ticareti şirketlerinden biri olan Booking.com sitesi 2020 yılı için tahmin ettiği en yaygın rotalarının listesini oluşturdu. Ermenistan’ın beşkenti Yerevan en yaygın 10 rota arasında yer aldı.

Araştırma son 12 ay içerisinde seyahat eden yada ilerideki 12 ay içerisinde seyahat etmeyi planlayan yetişkinleri baz alarak gerçekleştirildi.

2020 yılı için en yaygın rotalar arasında, ayrıca, Gzira (Malta), Ninh Binh (Vietnam), Salta (Arjantin), Seogvipo (Güney Kore), Jodhpur (Hindistan), Svinoústí (Polonya), Takamatsu (Japonya), San Juan (Porto Riko) ve Jablyak (Motenegro) şehirleri de yer alıyor.

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