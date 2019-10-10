Türk Yahudi Toplumu: Devletimizin ve şanlı ordumuzun terörle olan mücadelesinde başarılar diliyoruz

Türkiye Yahudilerinin en önemli kurumlarından Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’na bağlı ‘Türkiye Yahudi Toplumu’ adlı Twitter hesabında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) ile birlikte Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı değerlendirildi.

Söz konusu harekata destek verilen mesajda, “Devletimizin ve şanlı ordumuzun terörle mücadelesinde başarılar diliyoruz” ifadesi kullanıldı.

Devletimizin ve şanlı ordumuzun terörle olan mücadelesinde başarılar diliyoruz🇹🇷🇹🇷 #BarisPinariHarekati — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) October 9, 2019

​Independent Türkçe’nin konuyla ilgili ulaştığı Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’ndan bir yetkili, vakfın Türkiye’deki 19 Yahudi STK’sını kapsadığını ve Türkiye’deki Yahudi toplumunu temsil eden çatı bir vakıf olduğunu belirtti. Türk Yahudi Toplumu hesabından yapılan açıklamanın da ortak görüş olduğunu kaydetti.

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