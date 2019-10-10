‘Tel Abyad’daki Ermenilerin büyük kısmı şehri terk etti’ ‘Sürekli irtibat halindeyiz’

Ermenistan Parlamentosu Diaspora Komisyonu Başkanı Mhitar Ayrapetyan, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla Suriye’nin Tel Abyad şehrinde yaşayan Ermenilerin çok büyük kısmının şehri terk ettiğini ifade etti.

Tel Abyad’da 16 Ermeni ailesinin yaşadığını hatırlatan Ayrapetyan, “Ermeni ailelerinin büyük kısmı Tel Abyad’dan ayrılarak El-Haseke ve Halep’e sığındı. Neyse ki yaralanan yok” diye açıkladı.

Sputnik’in haberine göre; Resulayn’daki Ermenilerin de evlerini terk ettiğini söyleyen Ayrapetyan, “Kamışlı’ya gelince orada yaklaşık 3 bin Ermeni yaşıyor. Onlar şehirde kaldı. Kamışlı sakinleri ve belediye yetkililerin sözlerine göre halihazırda tahliyeye ihtiyaç yok” ifadelerini kullandı.

Ayrapetyan, Ermenistan’ın Şam Büyükelçiliği ile Halep Baş Konsolosluğun Suriye’nin kuzeydoğusundaki Ermeni topluluğuyla sürekli irtibat halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

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