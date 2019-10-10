Kardashian, Instagram’ın 150 milyon takipçisi ile Ermenistan hakkındaki izlenimlerini paylaştı – Ermenistan Kamu Radyosu

Kardashian, Instagram’ın 150 milyon takipçisi ile Ermenistan hakkındaki izlenimlerini paylaştı

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, Instagram sayfasındaki 150 milyon takipçisiyle Ermenistan’a yaptığı son ziyaretini hayatının unutulmaz bir bölümü olarak paylaştı.

Kardashian, Instagramın Story bölümünde kardeşi Courtney Kardashian ile birlikte Ermeni Soykırımı Anıtı ziyaretini takiben fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, “Katledilen 1,5 milyon Ermeni’nin hatırasında” diye yazıyor.

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