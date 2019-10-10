Güvenlik Konseyi Sekreteri: Suriyeli Ermenilerin güvenliğini sağlama konusunu görüşmek ve anlamak için bir talimat verildi – Ermenistan Kamu Radyosu

Güvenlik Konseyi Sekreteri: Suriyeli Ermenilerin güvenliğini sağlama konusunu görüşmek ve anlamak için bir talimat verildi

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan Hhükümetinin kapalı bir toplantısında Suriye’deki durumu tartıştığını söyledi.

Armen Grigoryan, “Şu anda Suriye’de yaşayan Ermenilerin güvenliğini nasıl sağlayabileceğimizi ve aynı zamanda ne gibi yardımları gösterebileceğimizi anlayacağımıza dair bir talimat var.” dedi.

Ona göre, Güvenlik Konseyi ofisinde planlar geliştirilecek, hazırlıklar sürüyor ve günün sonunda daha net görüşmeler yapılacak.

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