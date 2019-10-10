Ermenistan, Türkiye tarafından Suriye’nin kuzey-doğusundaki askeri saldırısını kınadı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan, Türkiye’nin Suriye’nin kuzey-doğusundaki askeri saldırısını kınayarak bölgesel güvenliğin daha da bozulmasına, sivillerin kaybedilmesine, yerlerinden edilmiş kişilerin büyük akınlarına ve nihayetinde yeni bir insani krizine yol açacağını belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada şunlar kaydedilmekte: “Ulusal ve dini azınlıklar için özellikle endişe verici bir durum var. Bu askeri saldırı, kimlik temelinde acil ve ağır insan hakları ihlali tehdidi oluşturuyor.

Ermenistan bu askeri işgali durdurmak, toplu vahşetleri önlemek ve Türkiye ile sınırdaş olan Suriye nüfusunu korumak için etkili uluslararası çabalar sarfteme çağrısında bulunuyor. Ermenistan Suriye’nin birliğini ve egemenliğini destekliyor ve Suriye’ye ve insanlara yönelik askeri saldırılardan kaçınmaya çağırıyor. Ermenistan, bölgedeki dost Suriye halkına insani yardım sağlamaya devam edecek.”

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