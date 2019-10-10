Ermenistan Dışişleri: Tel Abyad’daki Ermeni ailerleri tahliye edildi

Türkiye saldırısının ana hedeflerinden biri olan Tel Abyad’da yaşayan 16 Ermeni aileden 13’ü evlerini terk edip Haseke kentine doğru ilerliyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika Bölümü Başkanı Armen Melkonyan Suriye’nin kuzey doğusunda yaşayan Ermenilerin durumu hakkında bilgi vererek, Ermenilerin en yoğun olarak Kamişli’de yaşadığını belirtti.

Melkonyan “Kamişli’de şu an 400-420 Ermeni aile var, toplam 3 bin kişi. Dün Kamişli’yi bir defa vurdular. Ancak şehrin büyük kısmı Suriye devlet güçlerinin kontrolünde. Türkiye saldırısının Suriye devlet ordusunun kontrolündeki bölgelere varmasına ihtimal vermiyorum. “ dedi.

Ermenistan Şam büyükelçiliğinin Ermeni cemaati ile sürekli irtibatta olduğunu vurgulayan Melkonyan “Türkiye saldırısınin ana hedeflerinden olan Tel Abyad’da 16 Ermeni aile vardı. Bugün sabah aldığımız bilgilere göre onlardan 13’ü tahliye edildi ve Haseke kentine doğru ilerliyor. Şu an itibariyle Ermeniler arasında kayıplar ve yaralılar yok” dedi.

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