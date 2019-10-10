BAE ve UNESCO, Irak’ın Musul kentindeki iki tarihi kiliseyi restore etmek için ortaklığını yeniledi

PARİS 10 EKİM 2019 WAM Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Irak’ın Musul’undaki restorasyon ve yeniden inşa çalışmaları konusundaki tarihi ortaklığın genişletilmesiyle bu sabahın erken saatlerinde “Musul Ruhu’nu Canlandır” UNESCO girişiminin amiral gemisi olan işbirliğini yeniledi.

Kültür ve Bilgi Geliştirme Bakanı Noura bint Mohammed Al Kaabi ve UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay, bugün daha önce kuruluşun Paris’teki karargahında bir araya geldi ve insan medeniyetlerinin çekirdeğinde yer alan ikonik yerlerin yeniden inşasına odaklanıldığını vurguladı. Bu anlaşma, hoşgörü, diyalog, bir arada yaşama ve farklı kültürlere açıklık değerlerini sağlama amaçlı yasalar ve politikalar aracılığıyla evrensel bir kavram olarak toleransı ve sürdürülebilir bir kurumsal çabayı vurgulayan, Hoşgörü Yılı olarak 2019’u savunan BAE ile uyumludur.

Yeni anlaşma, Al-Tahera Kilisesi ve Al-Saaa Kilisesi olarak tahrip edilmiş iki kültürel alanın yeniden inşası için restorasyon çabalarını yineliyor.

İmzaya, Irak’ın Fransa Büyükelçisi Abdulrahman Hamid al-Husseini, Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Genel Sekreteri ve İcra Sekreteri Mohamed Ali Al Hakim, Dominik Nişanı Fransa Eyaletinden Önceki İl Rahibi Nicolas Tixier ve Piskoposlar AB Konferansları Genel Sekreteri Kardeş Olivier Poquillon katıldı.

Proje, Nisan 2018’de daha önce imzalanan ve Anlaş’ın Musul’un kültürel mirasının yeniden inşasına katkıda bulunmak amacıyla 50.4 milyon ABD Doları tutarında taahhütte bulunulan tarihi anlaşmanın bir uzantısıdır. Proje başlangıçta, Musul’un tarihi simge yapılarının, özellikle de sembolik Al-Nouri Camii’nin ve 840 yıldan daha önce inşa edilmiş 45 metrelik El-Hadba Minaresi’nin yaslandığı tarihi restorasyon ve yeniden inşası ile ilgilidir.

Yenilenen ortaklıkla birlikte BAE, 800 yıllık Al-Tahera Kilisesi’nin yeniden inşasını destekleyecek, Musul’un Eski Şehri’ndeki Midan bölgesinde bulunan ve ilk binyıla tarihlenen bölgedeki en eski kiliselerden biri olarak kabul edilir ve Saat Sahanın Kilisesi olarak da bilinen Al-Saa Kilisesi, dinsel geçmişleri ne olursa olsun, eğitim kurumundan mezun olan Musul halkı arasındaki kardeşliğin canlı örneği oldu.

Bu çabalar, toplumu ve eğitim alanlarını etkileyerek, restore edilmiş cami ve kiliselerin kalıntılarını ve tarihini sergileyecek ve koruyacak bir müze ve anıt sitenin inşasına katkıda bulunacaktır. Müze ve anıt, Musul’un genç toplumu üzerinde, proje ve eğitim ve öğretim olanakları aracılığıyla istihdam edilenler için sürdürülebilir becerilerin geliştirilmesi ve Musul ve Irak için kültürel turizm yoluyla projenin yerel ekonomiye önemli katkısı 1000’den fazla genç Musul’a yönelik eğitim ve iş olanakları yaratarak uzun süre kalıcı bir etkiye sahip olacak.

Proje bugüne kadar 27 Iraklı istihdam etmiş ve proje ilerledikçe bu büyümeyi daha da ilerletme çabalarıyla 4 Iraklı şirkete sözleşme yapmıştır. BAE ayrıca, ülkelerinin mirasını yansıtan kültürel alanların restorasyonu konusundaki perspektifleri hakkında doğrudan geri bildirim almak için 50’den fazla yerel Iraklı ile de bağlantı kurdu.

Önemli vesilelerle konuşan Noura Al Kaabi, “Musul’u yeniden inşa etme ve birlikte yaşama ve sosyal uyum ruhunu canlandırmaya yardım etme çabalarımızı ilerletmek için UNESCO ve Irak halkıyla bu ortaklığı imzalamaktan onur duyuyoruz. UNESCO ile dünya çapında yaptığımız çalışmalar, ülkemizin eğitim, kültür ve bilim alanlarında uluslararası işbirliği yoluyla kuruluşun yetkilerini ilerletme konusundaki taahhüdünün bir kanıtıdır.”

“Bugünün imzalaması, görünüşte daha koyu zamanlarda, bir ışık mesajı gönderen öncü bir ortaklıktır. Irak, geçmişin bir kısmını yeniden inşa ederek, geleceğini Musul’un zengin tarihi mekanlarında her zaman somut bir tezahür bulmuş kapsayıcı, hoşgörülü ve açık bir toplum olarak şekillendirebilir.” dedi.

BAE Bakanı, “Musul’daki 7. yüzyıla kadar uzanan en eski kiliselerden biri olarak kabul edilen eski Al-Tahera Kilisesi’ni yeniden inşa etmek için UNESCO ile çalışmaya başlarken, Dominikanların yaptığı bir Katolik kilisesi olan “Our Lady of the Hour”sinin yeniden inşasını yıkarken, BAE, Irak’taki Hıristiyan kiliselerini yeniden yapılandıran dünyadaki ilk ülke oldu.” dedi.

Audrey Azoulay, yenilenen ortaklığın duyurusunda Al Kaabi, “Bugün Musul’un Eski Şehri’nin kurtarılması için önemli bir adım oldu. Tadira ve Al-Saa olmak üzere iki kilisesinin projemize katılmasıyla birlikte projemiz kuvvetle harekete geçti. Bu rehabilitasyon, kentin gerçek ruhunu, farklı dini ve etnik gruplar arasında barış içinde bir arada yaşama hikayesini geri kazanmayı amaçlıyor. Girişimimizi başından beri cömertçe desteklemiş olan ve bizim yaptığımız gibi Kültür ve Eğitim olmadan gerçek bir yeniden yapılanma ve canlanma olmadığına inanan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bakan Al Kaabi’ye teşekkür ediyorum.” dedi.

Musul’daki Süryani Katoliklerinin El Tahera Kilisesi, Musul’un Eski Şehrindeki en büyük ve en eski kiliselerden biri olarak kabul edilir. Qile’aat olarak bilinen, ilk yerleşim bölgesi olan Musul’un kalbinde, nehrin yakınında bulunan Al-Tahera, diğer kiliseler ve camilerle çevrilidir. Yıkılmadan önce kilise, bir okulu, bir kütüphaneyi ve bir sağlık merkezini içerirdi ve Musul’un Eski Şehri’ndeki Hristiyan ve Müslüman topluluklar arasındaki barış içinde bir arada yaşama sembolikti.

Arapça’da “Saat Kilisesi” anlamına gelen Al-Saa Kilisesi, Musul’un eski şehrinin kalbinde yer almaktadır. 1866-1873 yılları arasında onu inşa eden Dominik Babalarına ait olan tarihçiler, Fransa’nın son imparatoru III. Napolyon eşi İmparatoriçe Eugenie’nin (María Eugenia de Montijo) olduğunu söylüyor. Bugün tarihi Musul kentinin ikonik yerlerinden olan çan kulesine fon sağladı. Al-Saa Kilisesi, bir okula sahipti ve inancı ne olursa olsun, Hristiyan veya Müslüman olsun, bu eğitim kurumundan pek çok Musullu mezun oldu.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302793778

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