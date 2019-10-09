Natali Avazyan gözaltına alındı

Sevgili @NataliAVAZYAN, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesinin şikayeti üzerine sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştır. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşılamadığı için de geceyi polis merkezinde geçirecek.

Takip ediyorum. Geçmiş olsun.