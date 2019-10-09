Natali Avazyan gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde Twitter’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ailesine ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf paylaşan Natali Avazyan, Çavuşoğlu ve ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
DUVAR – İnsan hakları savunucusu Arlet Natali Avazyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
Avazyan birkaç gün önce Twitter’da bi fotoğraf paylaşmış, fotoğrafın Çavuşoğlu ailesine ait olduğunu söyleyerek, “1988 Mevlüt Çavuşoğlu Ailesi. Bakan Çavuşoğlu’nun babasının lakabı hırsız Kürt Osman Erzurum Horasandan sürgünle gitmişler,” ifadelerini kullanmıştı.
Avazyan, bu paylaşımın ardından emniyete çağrıldığı bilgisini verdi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Avazyan’ın Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşılamadığı için de geceyi polis merkezinde geçireceğini duyurdu.
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