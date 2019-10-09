Kim Kardashian, genç iklim aktivisti Greta Thunberg’e ‘cesur ve harika’ dedi, yemeğe davet etti

ABD’li ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dünya liderlerini suçlayan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’i övdü, kendisiyle ABD’ye dönüşünde ‘bir akşam yemeği yemek istediğini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki Enformasyon Teknolojileri Dünya Kongresi’nde (WCIT) konuşan Kardashian, Greta Thunberg’i ‘cesur ve harika bir genç kadın’ olarak tanımladı ve iklim ile ilgili görüşlerini tamamen paylaştığını söyledi.

Kardashian, ABD’ye dönüşünde Thunberg ile bir akşam yemeği yemeyi çok istediğini ve ‘Böyle cesur ve harika bir genç kızın yanında durulması gerektiğini’ belirtti. Kardashian, “O, ürkek ve çekingen olarak bilinen yeni neslin, açık ve dürüst olduğunu gösterdi. Tam olarak ihtiyacımız olan da bu” dedi.

Greta Thunberg, Birlemiş Milletler’deki konuşmasında. Fotoğraf: Reuters

Erivan’da Reuters’e özel bir röportaj da veren Kardashian, Greta Thunberg’in ailesiyle konuşmak ve bir sosyal medya girişimcisi olarak, onun fikirlerini paylaşmak istediğini söyledi.

Kardashian, Thunberg’in büyük bir kitleye hitap ettiğine ve bunun sonuçlarına da işaret ederek, şöyle dedi: “Büyük bir platformda konuşmak, çok sayıda farklı fikri ve kişiliği de davet eder. Aileler bu durumu nasıl yönetecek?”

http://www.diken.com.tr/kim-kardashian-genc-iklim-aktivisti-greta-thunberge-cesur-ve-harika-dedi-yemege-davet-etti/

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