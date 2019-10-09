Kim Kardashian Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti (foto)

Ermeni asıllı ABD’li şov yıldızı Kim Kardashian-West, kızkardeşi Courtney Kardashian ve çocukları ile beraber Ermeni Soykırımı Kurbanları Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti. Kardashianlar Ermeni Soykırımı’nda katledilen bir buçuk milyon Ermeni’nin anısını ebedileştiren sonsuz ateşin yanına çiçek koyup saygı duruşunda bulundu.

Dün Yerevan’da gazetecilere konuşan Kim Kardashian “Benim amacım Ermeni Soykırımı’nın tanınmasıdır. Ben asla durmayacağım” söylemişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/09/Kim-Kardashian-Courtney-Tsitsernakaberd/166333

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