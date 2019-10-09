Evanjelistlerden Trump’a Suriye politikası eleştirisi: Tanrı’nın desteğini kaybedebilir

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) evanjelistlerin önde gelen isimlerinden Pat Robertson, Başkan Donald Trump’ın Suriye’den asker çekilmesi planına sert eleştiriler yönelterek, “Trump Tanrı’nın desteğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

Trump’a bir dönem verdiği yoğun destekle tanınan ve televizyonlarda yaptığı siyasi yorumlarla evanjelistlerin ülkedeki en önemli temsilcileri arasında yer alan Robertson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ise “diktatör” olarak tanımladı.

Trump’ın Suriye’deki demokratik güçlere ihanet etmesinden “dehşete düştüğünü” söyleyen Robertson, Onun (Erdoğan) için ABD’nin müttefiki demek, saçmalık, o kendisi için var” ifadesini kullandı.

Ülkede Hristiyan yayın şebekesi kuran Robertson, bu son yorumları televizyon kanalındaki kendi özel programında dile getirdi.

Trump’ın Cemal Kaşıkçı cinayetine de göz yummakla suçlayan Robertson ayrıca, ABD Başkanı’nın şimdi de “Hristiyanların ve Kürtlerin Türkler tarafından katledilmesine izin verdiğini” iddia etti.

Trump’ın, Amerikan askerleinin bir bölümünün Suriye’den geri çekilmesi yönünde verdiği karar Demokratları olduğu kadar kendi partisi Cumhuriyetçilerin de bir kısmının tepkisine yol açmıştı.

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