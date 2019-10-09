Çemberlitaş durağı ‘Konstantin Sütunu’ olmuş: “Çince yazıları biz söküyoruz İBB yeniden asıyor”

Tramvay ve metro duraklarının bazılarına, İBB tarafından durak isimlerinin Çincesi de kondu. Çin’in Doğu Türkistan’da yaşayan Türk ve Müslüman Uygurlara yönelik baskıları nedeniyle, İBB’nin uygulaması tepki çekti.

Duraklardaki Çince ifadeleri söken vatandaşlar, eylemlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Konuyla ilgili yenisafak.com’a konuşan TÜMYAD Dernek Başkanı Salih Kılıç ilginç detaylar paylaştı. Duraklardaki Çince uygulamasına karşı mücadele verdiklerini belirten Kılıç, özetle şu ifadeleri kullandı:

“Duraklardan bu yazıları söktük. Doğu Türkistan ile ilgili yazılar astık, Atatürk posterleri astık. Biz söktük onlar astı.

Türkmen arkadaşlar Çemberlitaş durağına yazılan ifadeyi çevirdi, “Konstantinopolis sütunu” ifadesi yer alıyordu. Bu gündeme gelince ismi değiştirdiler ve yine Çince ‘Çemberlitaş’ yazdılar.

Çemberlitaş durağına yazılan Çince ifadenin Türkçe karşılığı

Neredeyse tüm partilerden destek geldi

Bu afişleri sökmek için AK Parti’den, CHP’den, İYİ Parti’den Saadet Partisi’nden gençlik kolları üyeleri geldi.

OYNAT 01:23 İBB’nin duraklarda Çince uygulamasına tepki: “Duraklardaki Çince yazıları biz söküyoruz İBB yeniden asıyor” İBB tarafından başlatılan ‘toplu taşıma duraklarında Çince’ uygulamasına tepkiler büyüyor. Durak durak dolaşıp Çince yazıları söken TÜMYAD üyeleri İBB’ye tepkili: Biz Çince’yi söküp yerine Türkistan yazıları, Atatürk posterleri asıyoruz. İBB görevlileri 2 saat sonra yine Çince ifadeler asıyorlar.

Biz bu çalışmayı genişleterek sürdüreceğiz. İbranice de asacağız

Konuyla ilgili İBB’ye ulaşmaya çalıştık. Belediye’nin verdiği cevap şu “Biz bu çalışmayı genişleterek sürdüreceğiz. İbranice de asacağız” diyorlar. Biz tüm tramvay durağından söktük, metrolara da asmaya başladılar.

Çince ifadeleri söken vatandaşlar,

Çinli turist sayısı açıkladıkları kadar yok

Turizmci takipçimiz var. Belediyenin açıkladığı gibi 400 bin turist falan yok. Uygulama yaptığımız sırada bir turist rehberiyle karşılaştık, onunla da konuştuk İstanbul’da Çinli turist sayısı çok çok az.

Zaten eğer bu bir bilgilendirme uygulamasıysa, turistler hangi durağa vardığını tramvay ve metrolar içinde yer alan tabelalardan görüyor. Duraklara bunu yazmanın başka bir anlamı var.

Uygulama bölgeleri Doğu Türkistanlıların en yoğun yaşadığı yerler

Doğu Türkistan’da insanlar zulüm görüyor. Fatih ve Zeytinburnu, oradaki zulümden kaçan insanların en çok sığındığı yerler. İnsanların gözünün içine bunu sokuyorsan farklı bir amaç var burada.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. Kuruluş yıl dönümü kapsamında Çırağan Sarayı’nda verilen resepsiyona katıldı.

İmamoğlu’ndan kredi sözüne karşılık jest

Çırağan Sarayı’nda Çin Komünist Partisi’nin kuruluş yıl dönümü kutlaması vardı. İmamoğlu da oradaydı. Çin belediyeye ucuz kredi sözü verildiğini duyduk. Ekrem İmamoğlu da jest karşılığı bunu vermiş.

Çin’in büyükelçilik sitesinde Ayasofya Cami için Ayasofya kilisesi ibaresi var.”