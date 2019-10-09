Büyükşehir’den Uluslararası Panel

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, “Ermenistan’ın İşgal Politikaları: Bölgesel ve Güvenlik Problemleri” konulu uluslararası bir panel düzenleyecek. Program kapsamında panele katılan akademisyenler, Azeri konuklar ve vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Azerbaycan-Karabağ Parkı’ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı’nı ziyaret ederek 1992’de katledilen Azerbaycanlı vatandaşları anacak.

DENİZLİ B.ŞEHİR

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Türk Dili ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğiyle “Ermenistan’ın İşgal Politikaları: Bölgesel ve Güvenlik Problemleri” konulu uluslararası bir panel düzenlenecek. PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu’nda 10 Ekim 2019 Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak panelin oturum başkanlığını PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok yapacak. Panelin ilk oturumunda Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Okan Yeşilot, PAÜ’den Prof. Dr. Mithat Aydın, Süleyman Demirel Üniversitesinden Prof. Dr. Timuçin Kodaman, Giresun Üniversitesinden Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden Dr. Esme Özdaşlı konuşmacı olarak yer alacak.

Tüm vatandaşlar davetli

Panelin ilk oturumunun ardından saat 13.00’de ise Denizli Büyükşehir Belediyesinin 26 Şubat 1992’de katledilen Azerbaycanlı vatandaşların anısına yaptırdığı Azerbaycan-Karabağ Parkı’ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı ziyaret edilecek. Panele katılan akademisyenler, Azeri konuklar ve vatandaşlar Hocalı Soykırımı Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nı okuyacak. Burada Ermeniler tarafından Hocalı’da katledilen 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaş anılacak. Anma programı ve panele tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Panel 2 oturumda tamamlanacak

Anma programının ardından PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu’nda saat 14.00’de ikinci oturuma geçilecek. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Ercan Haytoğlu’nun yapacağı panele Ekoavrasya Vakfı Genel Başkanı Hikmet Eren, Düzce Üniversitesi’nden Dr. Gökmen Kılıçoğlu, Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Guliyev, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinden Doç. Dr. Solmaz Güzelova ve Avrasya Güvenlik ve Strateji Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Hatem Cabbarlı konuşmacı olarak katılacak.

https://www.haberdenizli.com/denizli-bsehir/buyuksehirden-uluslararasi-panel-h48878.html

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