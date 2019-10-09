Almanya’da Yahudi bayramına saldırı

Almanya’da Yahudi bayramında silahlı saldırı

Almanya’da bir sinagog yakından ateş açan saldırganlar iki kişiyi öldürdü. Eylem, en önemli Yahudi bayramı olan Yom Kippur gününde gerçekleşti.

DUVAR – Almanya’nın Halle kentinde meydana gelen saldırıda iki kişi öldürüldü. Yapılan açıklamada çok sayıda polisin olay yerine gittiği belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Polis bir saldırganın yakalandığını duyurdu.

Polis tarafından yapılan açıklamada otomatik silah kullanan saldırganların birden fazla kişi oldukları ve olay yerinden araçla kaçtıkları belirtildi. Yetkililerin insanlara evde kalmaları yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi.

Bild gazetesinde ve sosyal medyada ölen kişilerden birinin sinagog yakınlarındayken hedef alındığına dair bilgiler yer alırken, polis kaynakları bunu henüz doğrulamadı. Ayrıca Bild gazetesi Yahudi mezarlığına da bir el bombası atıldığını yazdı. Haber ajansı dpa’ya konuşan görgü tanıkları, suçlulardan birinin askeri kamuflaj kıyafeti giydiğini söyledi. Eylem, en önemli Yahudi bayramı olan Yom Kippur gününde gerçekleşti. Yetkililer Halle ana tren garının ulaşıma kapatıldığını açıkladı.

Halle polisi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bir kişinin yakalandığı açıklandı.

Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen. Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam. Wir sind mit starken Kräften in und um #Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

(HABER MERKEZİ)

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