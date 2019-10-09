Alexis Ohanian ile Serj Tankian Pan-Ermeni dijital platformu kuracak

ABD’li Ermeni iş adamı, sosyal medya portalı Reddit’in kurucularından Alexis Ohanian ve Amerikalı Ermeni rock müzisyen, “Sistem of a Down” grubunun solisti Serj Tankian, Ermenistan’da düzenlenen basın toplantısında Pan-Ermeni dijital Platformu kuracaklarını açıkladılar.

Platformun dünyan’ın birçok ülkede yaşayan Ermeniler’e hizmet edeceğini söyleyen Tankian “Pan Ermeni dijital platformunu kuracağız. Bu yeni platforma (Ermeni) toplumun farklı kesimleri katılabilecek. Söz konusu proje tüm Ermeniler için online platform olacak” diye konuştu.

Toplantıya hazır bulunan Ermenistan Yüksek Teknolojiler Bakanı Hakob Arşakyan ise platformun adının ‘Highconnect’ olacağını belirtti.

Alexis Ohanian ise kendisinin, Serj Tankian’ın ve Erik İsrayelyan’ın yaklaşık bir sene süren görüşmelerden sonra kendilerinin bu alanda olan tecrübelerini kullanarak söz konusu platformu kurup başarılı bir şekilde hizmete açabileceklerini anladıklarını belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/09/Alexis-Ohanian-Serj-Tankian-Ermeni/166380

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