Kim Kardashian, Beyaz Saray’da Ermeni Soykırımı’nın tanınması konusunu ele almaya devam edecek – Ermenistan Kamu Radyosu

Yerevan’da gerçekleşecek olan WCIT 2019 BT Dünya Konferansına özel açılış konuşmacısı olarak katılan dünyaca meşhur ABD’li Ermeni şov yıldızı Kim Kardashian, Beyaz Saray’da Ermeni Soykırımı’nın tanınması konusunu ABD Administrasyonu ile ele aldı.

Kardashian, tanınmanın kendi için bir hedef olduğunu ve asla geri adım atmayacağını söyledi.

Medya mensuplarıyla yaptığı brifingde, Armenpress’in Ermeni Soykırımı’nı tanıma ve konuyu Donald Trump’la tartışma çabaları hakkındaki sorusuna cevap veren Kardashian, “Bu konuda Beyaz Saray ile görüşmelerim var. Bu konuda cumhurbaşkanı ile özel bir diyalog yapmadım, ancak danışmanlarla görüşüyorum ve bu benim amacım. Ben geri adım atmayacağım.” dedi.

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