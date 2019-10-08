İlk önce ben bir Ermeni’yim, sonra Youri Djorkaeff

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da WCIT-2019 IT Dünya Konferansı çerçevesişnde Ermenistan’da bulunan efsanevi futbolcu, Fransa Ermenisi Youri Djorkaeff gazetecilerle kendi izlenimlerini paylaştı.

Beş sene önce böyle bir etkinliğin Ermenistan’da gerçekleştirebilmesini hayal bile edemediğini dile getiren Djorkaeff çok etkilendiğini ifade etti.

Ermenistan’da futbolun gelişmesine de değinen Youri Djorkaeff yaptığı açıklamada “Bunun için zaman gerekiyor. Şimdi benim FİFA’da önemli bir konumum var ve ben vakfın yeni müdürüyüm, dolayısıyla çocukların futbol dünyasına girmesine de katkıda bulunmam gerekiyor. Futbol muhteşem bir araçtır yeni bir toplum oluşturmak için. Şimdi ben Tahran’a ve daha sonra Lübnan’a gideceğim. Futbola nasıl davrandıklarını görmeliyim ve ondan sonra vakıf onları destek verecek” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’a da destek vermek için daha büyük bir projeyle ileride Ermenistan’a geleceğini açıklayan efsanevi futbolcu “İlk önce ben bir Ermeni’yim, sonra Youri Djorkaeff” sözlerini dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/08/Ermeni-Youri-Djorkaeff/166249

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