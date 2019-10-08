Azınlık Cemaat Vakıflarının ‘Seçim’ Sorunu Meclise Taşındı

Türkiye’de bulunan azınlık cemaat vakıflarının 2013 yılında iptal edilen ve 6,5 yılı aşkın bir süredir yenisi çıkarılmayan seçim yönetmeliği konusunu Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, meclis gündemine taşıdı.

Yıllardır seçim yapamayan vakıfların yönetim kurullarında ölüm, istifa vb. nedenlerle meydana gelen eksilmelere ise geçtiğimiz Mart ayında yayınlanan bir genelgeyle atama yapılması çözümü bulunduğunu hatırlatan Milletvekili Mehmet Güzelmansur; “Cemaat vakıfları geçici çözüm üreten genelgeler yerine, demokratik yollarla seçim yapabilmelerine olanak sağlayan kalıcı bir seçim yönetmeliği beklemektedirler” dedi.

4 Yıllığına Alınan Yetki 10 Yıldır Kullanılıyor

19.01.2013 tarihinde ‘yaşanan eksiklikleri ve sıkıntıları giderecek yeni bir yönetmelik çıkarılacağı’ gerekçesiyle yürürlükten kaldırılan cemaat vakıfları seçim yönetmeliğinin, aradan geçen 6,5 yılı aşkın zaman diliminde hâlâ çıkarılmadığını kaydeden Güzelmansur, cemaat vakıflarının yönetimlerinde çeşitli nedenlerle meydana gelen eksilmeler içinse 11 Mart 2019’da yayınlanan bir genelgeyle “atama” çözümü bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi;

“Seçim yönetmeliğinin çıkarılmaması sonucunda 4 yıllık görev için yetki alan yönetimlerden bazıları neredeyse 10 yılı aşkın zamandır yetki kullanmaktadırlar. Ne bu durum ne de seçimle oluşması gereken bir organdaki eksilmenin atamayla tamamlanması demokrasiyle bağdaşır.”

CHP’li Güzelmansur’un konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlamasını istediği sorular şunlar:

“Cemaat vakıflarının seçim yapabilmesine olanak sağlayan yönetmeliğin 6,5 yılı aşkın bir zamandır çıkarılamamasının gerekçesi nedir? Cemaat vakıfları seçim yönetmeliği için bugüne kadar yapılan çalışmaların detayları nelerdir? Yeni cemaat vakıfları seçim yönetmeliğinin hangi tarihte yürürlüğe alınması planlanmaktadır?”

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

http://haber.sat7turk.com/azinlik-cemaat-vakiflarinin-secim-sorunu-meclise-tasindi/

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