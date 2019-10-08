Akduman: Ermeni dövüşçü beni dövmedi

Batuhan Akduman: Ermeni dövüşçünün videosundaki ben değilim Karma dövüş (MMA) sporcusu Batuhan Akduman, Ermeni sporcu Rafael Abrahamyan’ın bir rakibini dövdüğü görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını açıkladı. Akduman, “Üç dünya şampiyonluğum, bir dünya ikinciliğim ve üç de dünya üçüncülüğüm ülkemde tek bir cümle haber olmadı ama yemediğim dayağı tüm basın haber yaptı” dedi. Görüntülerde Abrahamyan’a rakibine yönelik saldırısı nedeniyle hakem müdahale ediyor. Batuhan Akduman (sağda) haberler yüzünden annesini arayıp başsağlığı dileyenler olduğunu söyledi. DUVAR – Karma dövüşcü Batuhan Akduman, Ermeni sporcu Rafael Abrahamyan’ın bir rakibini boğmaya çalıştığını gösteren görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akduman, “Kendisine ulaştım ve karşıma çıkmazsa rezil edeceğimi söyledim. 15 Aralık’ta gerçek Batuhan ile karşılaşacak. İkinci raundu göremeyecek” ifadelerini kullandı. Ermeni kafes dövüşçüsü Rafael Abrahamyan’ın bu branşta 3 kez dünya şampiyonluğu alan Batuhan Akduman’ı ringde boğmaya çalıştığına ilişkin görüntüler dün sosyal medyanın gündemindeydi. Habertürk’ten Alper Uruş’un haberine göre, söz konusu görüntülerdeki kişi Akduman değil. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akduman, Abrahamyan’ın boğmaya çalıştığı kişinin kendisi olmadığını anlatarak şunları söyledi: “Sosyal medyada yalan yanlış haber veriliyor. Ben olayı dün sabah Rusya’dan sporcu arkadaşlarımdan gelen mesajla öğrendim. Pazar gecesi Rafael Abrahamyan, Türk dövüşçü Batuhan Akduman’ı feci biçimde dövdü diye bir video paylaşıyor. İnanın Azerbaycan’da Mübariz İbrahimov ne ise şu an bu eleman Ermenistan’da halk kahramanı ilan edilmiş durumda. Ben bu haberi alır almaz Rusya üzerinden harekete geçtim ve Rusya Full Kontak Dövüş Sporları Federasyonu Başkanı Sergey Ermakov ile konuştum. Onun kanalıyla Rafael’e ulaştım. Maç öncesi reklam bilgilerinde dövülen sporcunun isminin Batuhan Akduman olduğunu görünce önce isim benzerliği mi diye düşündüm. Samara şehri organizasyon temsilcisi üzerinden dövülen sporcunun antrenörüne ulaştım. Antrenörden sporcunun pasaportunu istedim. Sekiz saat sonra üzerinde oynanmış bir pasaport fotokopisi gönderebildiler. Pasaportta U24TUR kodu vardı. Bu yanlış haberle ilgili başvuruda bulunduğum Cumhuriyet Savcılığı’nda bu kodun Türkmenistan’a ait olduğunu öğrendim.” ‘İSMİMİ KULLANDILAR’ “Yani, benim ismimi, kariyerimi kullanarak 20 yaşındaki Türkmenistanlı bir sporcuyu Rafael ile dövüştürdüler. Sonra Rafael’e ulaştım ve yaptığının çok büyük terbiyesizlik olduğunu, ismimi kullandığını ve iki ay içerisinde karşıma çıkmaması durumunda onu dünyaya rezil edeceğimi söyledim. Kendisi 65 kiloda dövüşüyor, benim kilom ise 71. dahası ben hayatımda 70 kilo altında hiç dövüşmedim. Benim üç dünya şampiyonluğum, bir dünya ikinciliğim ve üç de dünya üçüncülüğüm ülkemde tek bir cümle haber olmadı ama yemediğim dayağı tüm basın haber yaptı. Bu beni paramparça etti. Rafael de teklifime önce ‘Kilo farkı var, dövüşemem’ yanıtını verdi. Bunun üzerine ben de 67 kiloya ineceğimi ve benimle dövüşeceğini söyledim. Kendisine ‘İstersen ben Ermenistan’a geleyim’ teklifinde bulundum. Bunun üzerine önce Rusya’nın Samara kentinin daha uygun olacağını ve iki ay içerisinde dövüşü kabul ettiğini söyledi. Ben de 20 kişilik takımımla Ermenistan’a gideceğimi, 15 Aralık’ta karşımda olmasını ve vizede sorun yaşatmamaları için gereken iletişimi kurup halletmesini söyledim. Ben beyin kanaması geçiren rakibimi Antalya’da kendi arabamla hastaneye götüren, başında bir gece refakatçi kalan bir sporcuyum. Hiçbir maça da bilenmem ancak herkes şunu bilsin, ona ikinci raundu göstermeyeceğim. Onun boyu 1.70, benim 1.75 ve maçlarını da izledim. Güreş kökenli olduğu belli. Güçlü ama ne tekmesi ne de yumruğu sağlam. Sadece rakibini kaldırıp yere vuruyor. ‘ANNEMİ ARAYIP BAŞIN SAĞ OLSUN DEDİLER’ Bu video yayınlandıktan sonra sosyal medyadan hayatımda duymadığım küfürleri duydum. ‘Sen bir Ermeni’ye nasıl yenilirsin’ diye edilen küfürleri size anlatmam. Futbol milli takımımız farklı farklı ülkelere yenilmiyor mu? Sporda her sonuç olabilir, herkes herkesi yenebilir. Önemli olan sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olmasıdır. Rafael gerçekten ahlaksız davrandı. Annemi arayıp ‘Başın sağ olsun’ diyenler bile oldu.” Gazete Duvar