Mkhitaryan left out of national squad due to injury

The Armenian national football team will face Liechtenstein and Finland in the Euro 2020 qualifiers on 12 and 15 October, respectively, the Football Federation reported.

Henrikh Mkhitaryan has been left out of the final squad due to injury, while Karlen Mkrtchyan will miss the two matches due to illness.

Head coach Armen Gyulbudaghyants called up the following players:

Goalkeepers

Aram Hayrapetyan, FC Urartu

Anatoli Ayvazov, FC Urartu

Henri Avagyan, FC Alashkert

Arsen Beglaryan, FC Dnyapro Mogilev (Belarus)

Defenders

Taron Voskanyan, FC Alashkert

Hayk Ishkhanyan, FC Alashkert

Arman Hovhannisyan, FC Gandzasar-Kapan

Varazdat Haroyan, FC Ural (Russia)

Hovhannes Hambardzumyan, Enosis Paralimni FC (Cyprus)

Kamo Hovhannisyan, FC Zhetysu (Kazakhstan)

Ararat Monro, FC Boyaca Chico (Columbia)

Andre Calisir, IFK Göteborg (Sweden)

Midfielders

Petros Avetisyan, FC Ararat-Armenia

Artak Yedigaryan, FC Pyunik

Aras Ozbilis, FC Pyunik

Erik Vardanyan, FC Pyunik

Artak Grigoryan, FC Alashkert

Rumyan Hovsepyan, FC Arda Kardzhali (Bulgaria)

Marcos Pizzelli, FC Aktobe (Kazakhstan)

Gevorg Ghazaryan, AEL Limassol (Cyprus)

Edgar Babayan, Hobro IK (Denmark)

Forwards

Artur Miranyan, FC Pyunik

Tigran Barseghyan, FC Kaisar

Sargis Adamyan, TSG Hoffenheim (Germany)

Aleksandre Karapetian, PFC Sochi (Russia)

https://www.panorama.am/en/news/2019/10/07/Mkhitaryan-national-squad/2177466

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...