Kim ve Kortney Kardashian çocuklarını Ermenistan’da vaftiz etti (foto, video)

Ermenistanda bulunan dünyaca meşhur TV Show yıldızı Kim Kardashian gece geç saatte Yerevan’a geldikten sonra 7 Ekim tarihinde sabah kızkardeşi ve çocuklarıyla birlikte Ermeni Hristiyan dünyasının ruhani merkezi olan Eçmiadzin Ana Katedrale doğru yol aldı.
Kim ve kızkardeşi Kourtney Eçmiadzin’de çocuklarını vaftiz ettirdiler. Bembeyaz kıyafetler giyen çocuklar ilgiyle kilisedeki töreni takip ediyordu. Kardashian’ın küçük oğlu Psalm’a Ermeni Vardan adını verdiler.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/07/Kim-Kardashian-Ermenistan/166114
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