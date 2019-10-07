Bir garip köy: Garipler Köyü

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler Köyü, adı gibi garip.

Hayalet köyü andıran, yolu halen stabilize olan Garipler Köyü’nde 1970 yılına kadar bir bölümü cami, diğer bölümü okul olarak kullanılan tarihi kilise binası, Vakıflar tarafından ‘koruma’ altına alınınca, definecilerin uğrak yerlerinden biri haline gelmiş, tarihi yapının önemli bölümü de tahrip edilmiş.

Kilisenin duvarlarında haç figürleri, cami işlemeleri, okul ismi bulunuyor.

Define avcılarının tahribatı yüzünden yok olmak üzere olan tarihi yapının, yıllarca yöre halkına hem kilise, hem cami hem de okul olarak hizmet verdiği kaydedildi.

Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kayıtlarında kültür varlığı olarak yer alan Garipler Köyü kilisesi, köyde yaşayan az sayıda vatandaş tarafından korunmaya çalışılsa da, çoğu kez başarılı olunamıyor.

Garipoğulları Beyliği’nin yaşadığı Garipler Köyü’nün çok eski medeniyetlere ev sahipliği yaptığı, köydeki tarihi kilisenin bakımsızlık, ilgisizlik yüzünden definecilerin hedefi haline geldiği ileri sürüldü.

Tarihi kilesinin sadece eski medeniyetlerde kilise olarak kullanılmadığı, bölgeye yerleşen Müslümanlar tarafından da cami olarak kullanıldığı hatırlatıldı.

Geçmişinde manastır olarak kullanılan kilisenin Garipoğulları Beyliği döneminde camiye dönüştürüldüğünün altı çizilerek, 1924’ten beri cami olarak kullanıldığı, daha sonra ise bir bölümünün okul olarak kullanılmaya başlandığı ifade edildi.

Tarihi yapının restore edilmesine yönelik Sorgun Kaymakamlığı’nın başvurusu doğrultusunda başlatılan çalışmanın devam ettirilmediği belirtiliyor.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/bir-garip-koy-garipler-koyu/

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