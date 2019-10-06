Vatikan’daki Amazon zirvesinde bölgede rahiplere bekarlık şartının kaldırılması tartışılacak

Övgü Pınar

Amazon konulu Piskoposlar Meclisi (Sinod) toplantısı bugün Vatikan’da başladı. Toplantıda evli erkeklere rahiplik yetkisi verilmesi de tartışılacak. Konu, Katolik Kilisesi içinde aşırı muhafazakarlar ile reform yanlılarını karşı karşıya getirmişti.

27 Ekim’e kadar sürecek Amazon Sinodu’nda, çoğu Amazon bölgesinden piskoposlar olmak üzere 260 kadar yetkili, bu bölgedeki ekolojik meselelerden, yerel halkın dini görevlilere erişimine kadar birçok soruna çözüm arayacak.

Bu başlıklardan bazıları, Papa Francesco ve onu destekleyen reform yanlısı Katolikler ile karşı cephedeki aşırı muhafazakarları bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Amazon Sinodu’nun en hararetli tartışma konularından biri, evli erkeklere de rahiplik yetkisi verilmesi ihtimali. Amazon’da ücra noktalarda yaşayan Katoliklere din adamı ulaştırmanın zorluğu nedeniyle, halen bölgede yaşayan, belli bir yaşın üzerinde “saygın” erkeklerin (viri probati) evli bile olsalar rahipliğe getirilmesi de Sinod’da tartışılacak konular arasında.

Sinod öncesi hazırlanan çalışma belgesinde, yalnızca Amazon bölgesi özelinde olsa bile evli erkeklere rahiplik yolunun açılmasının gündeme gelmesi muhafazakar kanattan çok sert tepkilerle karşılaştı.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49951284

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