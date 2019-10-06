Vatikan’a mülteci hakları, sosyal adalet ve Müslümanlarla diyalogda ortak görüşe sahip 13 kardinal

Kerem Congar

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, ‘kiliseyi daha uluslararası bir yapıya sokmak ve misyonerlik faaliyetlerine katkı sağlamak’ amacıyla farklı ülkelerden 13 din adamını Kardinal olarak atadı. Atanan din adamları mülteci hakları, sosyal adalet ve Müslümanlarla diyalog konularında, Francis ile ortak görüşe sahip.

Kardinallerin geldiği yerler arasında Endonezya ve Fas gibi Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkeler haricinde Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Küba ve Guatemala gibi uzak coğrafyalardaki Afrika ve Güney Amerika devletleri de yer alıyor.

Cumartesi günü Vatikan’daki Aziz Peter Bazilikası’nda yapılan yemin töreninin ardından Karninallik görevine getiren din adamlarının biyografilerinde İslam coğrafyasıyla diyalog kurmayı geliştirme, popülizmle mücadele, eşcinsel Katoliklerin desteklenmesi, çevre ve gençlik sorunlarıyla mücadele etme gibi birtakım görevler bulunuyor.

Papa Francis, atanan 13 yeni kardinalle kameralara poz veriyor.Reuters

Bu kişiler arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri de Papalık Konseyi Dinlerarası Diyalog Başkanı İspanyol İslam Tarihçisi Miguel Guixot oldu. Guixot’un, Müslüman ve Katolikler arasındaki diyaloğu artırmaya yönelik Mısır El Ezher Camisi Baş İmamı Ahmed el-Tayeb ile uzun süredir görüştüğü biliniyordu.

Reuters

Papa Francis’in altıncı görev yılında gelen söz konusu atamaların arka planında, Papa’nın Kilise Meclisi’nde muhafazakar Kardinal Koleji kardinalleriyle yaşadığı bazı görüş ayrılıklarının olduğu söyleniyor.

Yeni atanan 13 Kardinalin özellikle göçmenlere ilgi göstermesi, Müslümanlarla olan diyaloğu, fakir ailelere ve uzak bölgelerde misyonerlik faaliyetleri yapanlara karşı hoşgörülü olması en dikkat çeken ayrıntılar olarak göze çarpıyor. 13 Karninalden 10’unun 80 yaşın altında olması da Vatikan’ın değişim sinyalleri verdiğinin bir başka göstergesi olarak belirtiliyor.

https://tr.euronews.com/2019/10/06/vatikan-multeci-haklari-sosyal-adalet-muslumanlarla-diyalog-ortak-goruse-sahip-13-kardinal

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