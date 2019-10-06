İBB Kendi Çalışanı Antisemit Misvak Karikatüristini Kovdu

BETSY PENSO

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 19 yıldır çalışan ve Misvak Dergisi’nde Miralay müstear ismiyle karikatür çizen kişinin İBB’deki görevinin sona erdirildiği sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.

Diken’in haberine göre karikatürist sosyal medyadan şu mesajı yayınladı: “Gelen mesajlara hem cevap hem de bilgilendirme amacıyla bu paylaşımı yapıyorum… Evet doğrudur. 19 Yıldır Bilgi Teknolojileri Uzmanı ve Yöneticiliği yaptığım İBB’deki işime ilmimden dolayı değil fikrimden dolayı son verilmiştir. Rızık Allah’tandır. Hamd olsun.”

Miralay, cinsiyetçi ve ırkçı karikatürleri ile nam salmıştı. Miralay Atatürk’ü eşek olarak resmederken, geçtiğimiz sene 29 Ekim’de antisemit içerikli bir karikatür de çizmiş, tepkiler üzerine karikatür dergiden daha sonra kaldırılmıştı. Gelen tepkiler ise antisemitizme karşı olmaktan ziyade Atatürk’ün Yahudi olarak betimlenmiş olmasına ilişkindi.

Karkitatür, Avlaremoz’un her sene hazırladığı yılın en antisemit vakası anketine de konu olmuş ve 2018 senesinde oylanmıştı.

Miralay’ın rahatsız edici ve ırkçı karikatürleri elbette bunlarla sınırlı kalmıyor:

Miralay, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden önce Ekrem İmamoğlu aleyhine pek çok karikatür çizmişti.

*Avlaremoz’un resmi bir görüşü yoktur. Yayımlanan yazılar, yazı sahibinin kendi görüşleridir. Çok sesli bir platform olma amacı taşıyan Avlaremoz’da, nefret söylemi içermedikçe, farklı düşünceler kendisine yer bulmaktadır.

http://www.avlaremoz.com/2019/10/06/ibb-kendi-calisani-antisemit-misvak-karikaturistini-kovdu/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...