Doğumunun 150. yıldönümünde Gomidas konseri

Besteci ve müzikolog Gomidas anısına doğumunun 150. yıldönümünde İstanbul’da özel bir konser yapılacak. Anadolu Kültür, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ve Kalan Müzik işbirliğiyle düzenlenen konser 7 Ekim 2019 tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek.

Gomidas’ın, kültürel hafızanın korunmasına ve aktarımına ilişkin önemli bir örnek teşkil eden müzikoloji alanındaki çalışmaları bugüne dek Türkiye’de bu alanda yapılan araştırmalara yeterince yansımamış ve müzikseverlere tanıtılamamış durumda. Bu konser, Gomidas’ı tanıtmayı ve onun bıraktığı müzik mirasına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Katılacak sanatçılar.

Konserde Gomidas’ın beste ve derlemelerini Türkiye, ABD ve Ermenistan’dan konuk sanatçı ve topluluklar seslendirecek.

Türkiye’den Aynur Doğan,

Boğaziçi Caz Korosu,

Kevork Tavityan,

Levon Eroyan,

Şevval Sam,

Vomank müzik grubu,

GOGHT grubu,

ABD’den Ara Dinkjian ve Zulal Trio.

Ayrıca, konser için İstanbul’daki Ermeni ilkokullarının öğrencilerinden oluşturulan bir çocuk korosu da geceye katılacak.

Gomidas kimdir?

Rahip Gomidas (Soğomon Soğomonyan) 26 Eylül 1869’da Kütahya’da doğdu. Annesi 1870’te, babası ise 1880 yılında öldü, ikisi de müzisyendi. Anasını babasını kaybettikten sonra dini bir eğitim veren okula gönderildi.

Yıllar sonra Kütahya’yı ziyarete gittiğinde, anne ve babasının bestelediği Türkçe şarkıların hâlâ söylenmekte olduğunu görmüş, onları kayıt altına almıştır.

Gomidas, Tiflis ve Berlin’de konservatuvar öğrenimi gördü, eşzamanlı olarak klasik Batı müziği, kilise müziği ve halk müzikleri üzerinde çalıştı. Gomidas, 19. yüzyıl sonlarından itibaren Anadolu’yu karış karış gezerek Ermeni halk müziğinin yanı sıra Türk, Kürt ve İran halk müziklerinden derlemeler yaptı. Bu çalışmalar sayesinde, çok kısa bir süre sonra savaşlar, kırımlar ve göçlerle büyük kayıplar verecek olan Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden 2 bini aşkın halk şarkısı kayıt altına alınmış ve notaya geçirilmiş oldu. Ancak 24 Nisan 1915’te tutuklanarak sürgüne gönderilen ve çalışmalarına el konulan Gomidas, bu olaylar yüzünden ruh sağlığını yitirdi. Bu tarihten itibaren 20 yıl boyunca müzikle ve dünyayla ilişkisini tümüyle kesen Gomidas, Paris’te bir psikiyatri kliniğinde 1935 yılında hayata gözlerini yumdu.

Erivan’da cenaze töreni yapıldı, ünlülerin gömüldüğü Panteon’a gömüldü.

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TÜRKİYE’DE Arif Hergel ile Burcu Yıldız’ın hazırladığı Yerkaran (1) adlı 12 bestesinden oluşan CD’si yayınlanmıştır.

Hayatı ve sanatı üzerine bilgiler ve fotoğraflar da albümün içinde yer almıştır.

Almanca Eserler kitabı da Azat Lokmagözyan-Nairi Lokmagözyan tarafından hazırlanmıştır (2).

Kitaptaki notalar Diran Lokmagözyan tarafından elyazmalarından derlenmiştir.

İçindekiler listesi:

Piyano eşliğinde şarkılar

Koro eserleri

Piyano eserleri

Yaylı çalgılar dörtlüsü için eserler

Orkestra eseri

Tamamlanmamış piyano eserleri

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MÜZİĞİN nasıl sınırları aştığını bir kez daha Gomidas’ın eserleri ispatlamaktadır.

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(1) Kalan Müzik

(2) Pırgiç Yayınları

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/dogan-hizlan/dogumunun-150-yildonumunde-gomidas-konseri-41344742

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