ZKSM’de yeni sezon başladı

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nin (ZSKM) 2019-2020 sezon açılışı, Ressam Kadir Ablak’ın hazırladığı “Kritik Eşik” resim sergisi ve “İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu”nun verdiği konserle yapıldı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi‘nin (ZSKM) 2019-2020 sezon açılışı, Ressam Kadir Ablak’ın hazırladığı “Kritik Eşik” resim sergisi ve “İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu”nun verdiği konserle yapıldı.

Yeni sezonda seminer, söyleşi, tiyatro, sinema, sergi ve konser gibi birçok etkinliğin sanatseverlerle buluşacağı Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinin sezon açılışına, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Hurşit Ziya Taşkent, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile çok sayıda sanatsever katıldı.

“Reis Bey’i bu yıl Zeytinburnumuzda sahneye koymak istiyoruz”

Arısoy, açılışta yaptığı konuşmada, Zeytinburnu Belediyesinin kültür ve sanat faaliyetlerini önemseyen ve bu alanda çıtayı yukarı taşımayı görev sayan bir anlayışa sahip olduğunu söyledi.

ZSKM’de bu yıl Devlet Tiyatroları’nın oyunlarını sahneleyeceğini aktaran Arısoy, “Her ayın üç hafta sonu kendi etkinliklerimize ayrıldı, diğer üç hafta sonu da Devlet Tiyatrosu, çocuk oyunlarıyla yetişkin oyunlarıyla burada sahne alacak. Ekim ayında devlet tiyatrosu oyunu Reis Bey oynayacak. Reis Bey’e dikkatinizi çekmek istiyorum çünkü birileri repertuvardan kaldırdı biz Reis Bey’i bu yıl Zeytinburnumuzda ve İstanbulumuzda sahneye koymak istiyoruz.” dedi.

Arısoy, ZKSM’nin seminer ve söyleşi kadrosunda ise bu yıl Samed Karagöz, Prof. Dr. Ali Birinci, Prof. Dr. Ömer Türker, Asım Öz ve Ali Ayçil gibi isimlerin yer alacağını belirterek, “Biz bütün ekip olarak çok heyecanlıyız. Türkiye’nin kültür iklimine katkıda bulunan gayret içinde olan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“İstanbul’u içinden biri gibi resmetmek istemiştim”

AA muhabirine sergiye ilişkin açıklamalarda bulunan ressam Kadir Ablak ise 2012’den beri böyle bir sergi açma hayalinin olduğunu vurgulayarak, “Sergiye ismini veren büyük tablonun adı aslında Kritik Eşik. Bu isim, bana katalog yazısı yazan Celal Soycan’ın bir tanımlamasıydı. Yani buradaki resimler İstanbul’un ve metropollerin kritik bir eşikte olduğunu hissettiriyor. Bu isim ancak beni adlandırabilirdi. Çünkü ben İstanbul’a geldiğim zaman İstanbul’u bir turist gibi değil içinden biri gibi resmetmek istemiştim. Şimdi de o eşikten bakıyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un güzelliklerinin yanında sorunlarının da resmedilmesi gerektiğine dikkati çeken Ablak, resimlerinde Anadolu’dan İstanbul’a göçenlerin beraberinde taşıdıkları kültürü yansıtmaya çalıştığını belirtti.

İstanbul’daki kültürel dokuyu resmetmek için Haliç, Balat, Süleymaniye, Eyüp Sultan ve Fener gibi mekanları tercih ettiğini ifade eden ressam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul derken, burada yaşayan Rum, Ermeni, Laz, Çerkez, Arap, Kürt ve Türk bütün herkesin yaşadığı ve oluşturduğu kültürden istifade ediyorum. İstanbul’u sorunlarıyla resmeden bir ressam olarak anılmak isterim. Gerçekçi bir sanatçı değil de sosyal gerçekçi bir nazarla bakan çalışmalara imza atıyorum. Sergide 19 eser var, katalogda ise 96 esere yer verdik. Bir Metropol’ün Anatomisi serisini 2009 yılından beri çiziyorum, orada 240 eser oldu. Sergide de ziyaretçiler bu serinin her döneminden eserleri görebilirler.”

Açılış programı kapsamında ayrıca İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, “Gelavera Deresi”, “Atmacayı Vurdular”, “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Oy Asiye” gibi türküleri seslendirdiği bir konser verdi.

http://www.haber7.com/kultur/haber/2903380-zksmde-yeni-sezon-basladi/?detay=2

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