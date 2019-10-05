Tarihi kilisede iş makineleriyle define aradılar

Çalışmanın izinsiz olduğu öğrenildi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi’nde 1887 yılında Aziz Georgios’un anısına yaptırılan, günümüzde harap ve kullanılamaz durumda bulunan Hagios Georgios Kilisesi içinde 2 iş makinesi bir kamyon ile yapılan çalışmanın izinsiz olduğu ortaya çıktı.

Yakup Önal’ın haberine göre, Tepeköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Barış’ın İlçe Jandarma Komutanlığına yaptığı şikayet üzerine kazının izinsiz yapıldığı belirlendi. İlçe Jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kazı yapan şahıslar iş makinelerini kilise bahçesine terk ederek ayrıldılar.

Edinilen bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığının, Tekirdağ İl Kültür Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğüne olayla ilgili bilgilendirmede bulunduğu ortaya çıktı. Tepeköy Mahalle Muhtarı Mustafa Barış yaptığı açıklamada “İki hafta önce buraya iki kato 1 tane de kamyon gelerek, kilisenin içerisini düzenleyeceklerini, yapılan işin izinli olduğunu ifade ettiler. Durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdim. Jandarma ekiplerinin gelmesiyle kazı yapanlar buradan uzaklaştılar bir daha da gelmediler. Daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Dilşat Ergin, Tekirdağ Müze Müdürlüğü ve İl Kültür Müdürlüğünden yetkililer geldiler ‘Bizden izin alınmadı’ dediler. Öğrendiğimiz kadarıyla Müze Müdürlüğünün suç duyurusu yapacağı bilgisini edindik.

Kazı yapmak için getirdikleri bir kato ile kamyon burada duruyor. Gelen giden bir daha olmadı. Tepeköy Şarköy’ün tarihi yerleri arasında geliyor. Buraya Yunanistan’tan bir çok Rum, Yunan geliyor. Büyükşehir Belediyesi burada bulunan kiliseyle ilgili proje çizdi. Biz de gelenlerin bu amaçla geldiğini düşündük. Meğersem izinsiz kazı yapıyorlarmış, amaçları nedir anlayamadık. Mahalle sakinlerimiz define aradıklarını düşünüyor.” dedi.

İş makinelerinin tarihi kiliseye zarar verip vermediği, izinsiz kazı yapanlar hakkında ne gibi işlemler yapılacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

https://t24.com.tr/haber/tarihi-kilisede-is-makineleriyle-define-aradilar,842475

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