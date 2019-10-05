Bursa’nın Nilüfer ilçesi şiir festivaline hazır

Nilüfer Belediyesi bu yıl dördüncü kez Uluslararası Şiir Festivali’ne ev sahipliği yapacak. 10-13 Ekim tarihleri arasındaki festivale Türkiye’den ve yurt dışından toplam 17 şair katılacak. “Umut” temasıyla düzenlenecek festivalin açılışı 10 Ekim saat 19.00’da Nâzım Hikmet Kültürevinde yapılacak. Açılışta, “Yüksek Sadakat” grubu konser verecek.

Festivale Türkiye’den Didem Gülçin Erdem, Metin Celal, Nuri Demirci, Şükrü Erbaş, Cevahir Bedel, Süreyya Akçay, Şeref Bilsel ve Arife Kalender katılacak. Yabancı konuklar arasında Macaristan’dan Balazs Szollossy ile Hajnal Csilla Nagy, Gürcistan’dan Eka Kevanishvili, İsrail’den Eli Eliahu, İtalya’dan Francesca Serragnoli, Hollanda’dan Jan Baeke, İspanya’dan Josep M. Rodriguez ve Ermenistan’dan Tatev Chakhian yer alacak.

CEMAL SÜREYA SERGİSİ AÇILACAK

11-12 Ekim tarihlerinde Konak Kültürevinde “Şiir Okumaları”nın yapılacağı festival kapsamında, yine 12 Ekim’de Edebiyat Müzesi’nde de “Şair Buluşmaları” gerçekleşecek. Festival boyunca ayrıca okullarda, cezaevinde ve huzurevinde şairlerin katılımı ile şiir atölyeleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Festivalin “Sine- Şiir” bölümünde “Ölü Ozanlar Derneği” ve “Ayna” isimli filmler Konak Kültünevinde gösterime sunulacak. Farklı sanat dallarını şiirle buluşturacak olan festival, çok özel bir sergiye de ev sahipliği yapacak. “Durakta Üç Kişi” isimli Cemal Süreya sergisi 12 Ekim’de Misi Edebiyat Müzesi’nde sergilenecek.

KAPANIŞA ÖZEL KONSER

Festivalin kapanışı 13 Ekim’de Nâzım Hikmet Kültürevinde Boğaziçi Caz Korosu, Rezonans ve Nilüfer Çoksesli Korosu’nun vereceği çok özel bir konserle yapılacak. Orhan Veli Özkaynak, Hasan Uçarsu, Özkan Manav, Nedim Yıldız, Turgay Erdener, Volkan Akkoç tarafından bestelenen eserler, festivalin kapanışında Boğaziçi Caz Korosu, Rezonans ve Nilüfer Çoksesli Korosu tarafından seslendirilerek ilk kez halkla buluşacak. (Bursa/EVRENSEL)

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