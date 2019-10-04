Yunanistan’da kilise keneviri kutsadı!

Yunanistan’da bir Ortodoks rahip, kenevir türevleri ve gereçleri satan bir mağazayı ‘kutsadı’. Kilise, bir süredir tıbbi ve kişisel ihtiyaçlar için kenevir ürünleri satışını onaylama yoluna gidiyor.

Nikolaos Stelya

DUVAR – Bir rahip esrar ticareti yapan bir mağazayı neden kutsar? Yunan gazetecilere göre bu sorunun cevabı oldukça basit. Ekonomik kriz yıllarında, komşu Yunanistan’da gelişen yasal esrar ticaretinden devletin bütçesine akan gelir, muhafazakar çıkışları ile tanınan Yunanistan Ortodoks Kilisesi’ni bile tavır değişikliğine götürüyor. Yeni süreçte Kilise, Yunanistan Hükümeti gibi tıbbi ve kişisel ihtiyaçlar için kenevir ürünleri satışını onaylama yoluna gidiyor.

Bu kapsamda komşu ülkede geçtiğimiz hafta oldukça ilginç bir olay yaşandı. Kenevir türevleri ve gereçleri satan CBD Oil Shop isimli mağaza, bir Yunan Ortodoks rahibi tarafından ‘kutsandı’. Geleneksel olarak İstanbul Ekümenik Patrikhanesi’ne bağlı olan Girit Başpiskoposu Irineos, yeni iş yerlerinin veya dükkanların rahipler tarafından ‘kutsandığı’ yerel gelenek çerçevesinde 26 Eylül günü kenevir ticareti yapan iş yerini kutsadı.

KARLI KENEVİR TİCARETİ

2017’de, Syrizalı eski Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, tıbbi kenevirin doktor reçetesi olan hastalar için yasal olacağını açıkladı. Buna rağmen Yunanistan’da tıbbi esrara erişim sorun olmaya devam ediyor. 2018’de Yunanistan, kenevir ticaretini büyütmek için iki şirkete lisans verirken, bugün 12’den fazla lisansın çıkarılması gündemde. Yunanistan basını kenevir endüstrisinin ‘yeniden doğuşunun’, Yunanistan’ın kaliteli kenevir yetiştiriciliği için ideal olan iklimi sayesinde ekonomiye bir ‘rönesans’ getirdiğini vurguluyor.

Yunan pazarına ilgi Kanada, İsrail, Almanya, Belçika, Fransa ve Rusya’daki yatırımcılardan geliyor. Yunanistan’ın yeni kenevir pazarına yatırım yapmak için 30’dan fazla ülke başvuruda bulundu.

1.5 MİLYARLIK YATIRIM

Yunanistan’da endüstriyel kenevirin yanı sıra, büyük miktarda tıbbi kenevir üretiminin gelişeceğine dair iyimser bir atmosfer hakim. Uzmanlar yaklaşık 7 bin kişiye ulaşabileceğine ve 1.5 milyar avroluk yatırım getirebileceğine işaret ediyor. Bu şekilde Yunanistan bir sonraki dönemde, AB’nin en büyük kenevir tedarikçisi olan Danimarka’nın önüne geçebilir.

KENEVİRİN YUNANİSTAN’DAKİ TARİHİ SERÜVENİ

Hindistan menşeili olan kenevir milattan önce 300 civarında Antik Yunan’a giriş yaptı ve rekreasyon, bez, ip, tekne yelkenleri ve iltihaplanma, ağrı ve yaralanmaların tedavisi için kullanılmaya başlandı. Esrar, 1890’da hükümet tarafından yasaklandı. Buna rağmen Yunanlar esrar içmeye, esrarı gevşetici ve hafif analjezik olarak kullanmaya devam etti. Modern Yunanistan’da kenevir ile ilgili yasalar bazı ülkelere göre daha rahat. Yasalara aykırı davranan tüketiciler, ‘suçlu’dan çok ‘hasta’ olarak kabul ediliyor. Bazı durumlardaysa beş ayı geçmeyen hapis cezaları gündeme gelebiliyor.

https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2019/10/04/yunanistanda-kilise-keneviri-kutsadi/

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