Sudan’da doğan bir kız, hayatını kurtaran Ermeni doktorun şerefine Armine adını taşıyacak

Sudan’ın Nuba Dağları’nda dünyaya gelen bir kız bebeğe, Ermeni doktorunun şerefine Armine adı verildi.

Nuba’da bulunan Mother of Mercy Hastanesi’nde Tom Catena yerine geçici olarak çalışan 36 yaşındaki Ermeni doktor Armen Mkrtçyan, bugün sosyal medyada anılan çocuğun resmini yayınladı.

Mother of Mercy Hastanesi’nde gece saatlerinde ikiz doğuran bir anne, çok zor geçirdiği doğum sırasında ikizlerden birinin hayatını kurtaran Ermeni doktora minnettarlığını, “Armen” isminden türetilen ve yine “Ermeni” anlamına gelen “Armine” ismini seçerek ifade etti.

Nuba’daki hastanede göreve 20 Ağustos’ta başlayan Armen Mkrtçyan, 20 Ekim tarihine kadar Sudan’da çalışmalarına devam edecek.

Tom Catena, Ermeni Soykırımı’nın kurbanlarının adına verilen “Aurora” İnsanlık Ödülüne 2017 yılında layık görülen bir ABD’li doktor. 55 yaşındaki Catena, savaşların devam ettiği Sudan’ın Nuba Dağın’da yıllar boyunca tek doktor olarak görev yaptı. Yıllık bine yakın ameliyat gerçekleştiren Tom Catena, her gün yaklaşık 400 hastaya bakıyor. ABD’li doktorun, “Aurora” İnsanlık İnisiyatifi’nin başkanlığını üstlendiği için iki ay boyunca Sudan’da bulunamadığı nedeniyle onun görevini Ermeni doktor Armen Mkrtçyan üstlendi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/04/Sudan-Nuba-Ermeni-Armine/166062

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...