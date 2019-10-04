Ermeni derneğinden Lübnan Başbakanı Hariri’ye ödül

Lübnan’da faaliyet gösteren Ermeni Beden Eğitimi Genel Birliği Lübnan Başbakanı Saad Hariri’ye özel madalya ile onurlandırdı.

Bu dernek için tarihi bir gelişmeydi, çünkü şimdiye kadar bu madalya ile sadece Ermeniler ödüllendirilmişti ve Lübnan Başbakanı Hariri bu madalyayı alan ilk yabancı oldu.

Lübnan Başbakanı ödüllendirme etkinliğine Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnak Partisi) Lübnan Merkezi komite temsilcisi, milletvekili Hakob Bagratuni, Lübnan Turizm Bakanı Avetis Kitanyan, esi milletvekiller ve bakanlar katıldı. İkametgahı Beyrut-Antiyas’ta bulunan Kilikya Ermeni Katolikosu Aram 2. de etkinliğe katıldı.

Ödüllendirildikten sonra konuşma yapan Lübnan Başbakanı Saad Hariri Ermeni Beden Eğitimi Genel Birliğinine minnettarlığını ifade ederek gençlerin hayatında oynadıkları önemli ve büyük rolü için onları çalışmalarından dolayı takdir ettiğini ve teşekkür ettiğini dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/10/04/Lübnan-Ermeni-Hariri/166056

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...