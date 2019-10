Պոլսահայ երգչուհի Սիբիլը Երևանում

Հրավիրում է Սիբիլը…

Ստամբուլում բնակվող հրաշալի հայուհի՝ երգչուհի Սիբիլը հերթական անգամ հայրենքում է, նա պատմում է Երևանի և իր սիրված վայրերի մասին:

______________________________________

Sibil invites..

A beautiful Armenian woman from Istanbul, singer Sibil, is again in her homeland and tells about Yerevan and her favorite places.

