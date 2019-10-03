Millet Hanı Harabeye Dönüştü

Şanlıurfa’da 16’ncı yüzyılda yapılan ve 20’nci yüzyılın başında Ermeni Yetimhanesi olarak kullanılan Millet Hanı, tamamlanamayan projeler nedeniyle harabeye dönüştü.

Şanlıurfa’da 16’ncı yüzyılda yapılan ve 20’nci yüzyılın başında Ermeni Yetimhanesi olarak kullanılan Millet Hanı, tamamlanamayan projeler nedeniyle harabeye dönüştü.

Şanlıurfa’ya özgü nahit taşından 16’ncı yüzyıl ortalarında inşa edilen Osmanlı’nın son dönemlerine kadar han olarak ardından Ermeni tehciri döneminde yetimhanesi olarak kullanılan Millet Hanı’nın yenilenmesi için başlatılan çalışma sonuçlandırılmadı. Restore edilmesi için ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen han, bir süre sonra müzeye dönüştürülmesi için İl Özel İdaresine tahsis edildi. Bu süre boyunca bir şey yapılmayan hanı 2006 yılında Atlas Holding, 5 yıldızlı otele dönüştürmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurdu. Başvuru 2010 yılında bakanlık tarafından kabul edilirken, 2014 yılında tamamlanması gereken proje yarıda kaldı.

BİTMEYEN PROJELER

2014 yılı başında Kültür Turizm Bakanlığı ve Urfa Valiliği tarafından bir yıl içerisinde bitmesi planlanan Türkiye’nin en büyük restorasyon projesi başlatıldı. Millet Hanı Turizm Yatırım A.Ş. adında özel bir şirkete devredilen hanın, 5 yıldızlı otele dönüştürülmesi için bir süre çalışmalar yürütülse de şirketin 50 milyon dolarlık restorasyon maliyetini kaldıramamasından dolayı proje durdu.

Etrafı metal çitlerle kapatılan, iç kısmı madde bağımlılarının yuvası olan han, bugün harabeye dönüşürken, yeniden ayağa kaldırılacağı günü bekliyor. Millet Hanı’nın Urfa’nın çok önemli bir kültür varlığı olduğunu belirten Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Oda Başkanı Müslüm Çoban, yapısal durumunun kötü olmasından dolayı han için yetkili kurumların bir an önce harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

‘HAN KENT TURİZMİNE KAZANDIRILMALI’

Millet Hanı’nın konum itibariyle eski Urfa’nın kenarında, şu an ise kent merkezine giren hanın Urfa tarihi açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Çoban, hanın turizme kazandırılmasının kent açısından büyük önem arz ettiğini ifade etti. Millet Hanı’nın son olarak özel bir şirkete verildiğini dile getiren Çoban, “İhale ile özel bir şirkete tahsis edildi. Özel şirkette çalışmalara hızlı bir şekilde başladı, ancak sonrasında bazı nedenlerden dolayı çalışmalar durdu. Maalesef şuanda tamamıyla durmuş. Oranın bir an önce ayağa kaldırılması gerekiyor. Gerekirse yeni bir proje hazırlanmalıdır. Orası mimari yapısından kaynaklı otel olmaya çok müsaittir. Bugünde kentteki yatak kapasitesi eksikliğini göz önünde bulundurduğumuzda orası otel olarak değerlendirilebilir. Ayrıca turistlerin gelip zaman geçirebilecekleri bir mekân haline de getirilebilir” diye konuştu.

HAN İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR

Şu an bir önceki ihaleyi alan firmayla yetkili kurumların görüştüğünü anlatan Çoban, Urfa Turizm AŞ’nin hanın ayağa kaldırılması için düzenlediği toplantıda hana ilişkin tartışma yürüttüğünü belirtti. Konunun Turizm AŞ’nin son toplantısında gündeme geldiğini söyleyen Çoban, “Vali Abdullah Erin, o toplantıda özel şirketin hana belli bir harcama yaptığını ve bir komisyon kurularak hanı incelemesi gerektiğini söyledi. Komisyonun inceleme sonucunda eski şirketle devam ya da iptal kararı verecek. Öncelikli olarak yıkılması engellenmelidir” dedi.

https://www.haber-sanliurfa.com/millet-hani-harabeye-donustu/42529/

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