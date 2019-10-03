Kayseri Valiliği Hrant Dink Vakfı’nın Konferansını Engelledi

Hikmet Adal

Kayseri Valiliği, Hrant Dink Vakfı’nın “Kayseri ve Çevresi: Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı”nın Kayseri’de yapılmasını uygun görmediğini bildirdi. Vakıf, konferansı İstanbul’da yapacak.

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Hrant Dink Vakfı, 18-19 Ekim’de Kayseri’de yapmayı planladığı “Kayseri ve Çevresi: Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı’nın Kayseri Valiliği’nin müdahalesi nedeniyle İstanbul’da yapılacağını açıkladı.

Vakfıtan yapılan açıklamada özetle şöyle denildi:

“Kayseri Valiliği’ni ziyaret edip yüz yüze bilgilendirme ricamız maalesef haftalarca cevapsız kaldıktan sonra Valilik tarafından telefonla aranarak bu konferansın Kayseri’de yapılmasının uygun görülmediği görüşü tarafımıza iletilmiştir.Sonrasındaki gerekçe ve tekrar değerlendirme taleplerimiz de ne yazık ki cevapsız kalmıştır.

“Kayseri ve Çevresi: Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı, 18-19 Ekim’de İstanbul’da Hrant Dink Vakfı Anarad Hığutyun Binası Havak Salonu’nda yapılacak.”

“Emniyet Müdürlüğü istedi”

Haber üzerinen bianet’in ulaştığı Kayseri Valiliği yetkilileri tek cümlelik açıklama yaparak, kararın Kayseri Emniyet Müdürlüğüyle alakalı olduğu bilgisini paylaştı.

Paylan: Tarihi hafıza yok edilmeye çalışılıyor

Konu hakkında bianet’e konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan “Kayseri pek çok anadolu şehri gibi Ermenilerin ve diğer milletlerden insanların çokça yaşadığı bir şehirdi. Şimdi ise hafızası da yok edilmeye çalışılıyor. Hafızanın canlanması için çalışan derneklerin ve vakıfların çalışmaları da engelleniyor. Maalesef Türkiye’de uzun süredir tekçi bir anlayış var. Hrant Dink Vakfı gibi bir vakıflar tarihleri, tarihi bilgileri tekrar canlandırmak isterken devlet bunu engelliyor. Devlet engelliyor. Kayseri de bu tekçi yasaklardan etkilenen bir şehir haline geldi” ifadelerini kullandı.

Konferans hakkında

Hrant Dink Vakfı tarafından 18-19 Ekim 2019’da Kayseri’de yapılması planlanan bilimsel toplantı 1850 – 1950 yılları arasında Kayseri ve çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşanan toplumsal, ekonomik, kültürel, kentsel ve mimari değişimlerin akademik boyutunu içeriyordu.

Konferansla konunun daha ayrıntılı bir biçimde anlaşılması ve bu konuda yapılan çalışmaların akademik dünyaya tanıtılması amaçlanmıştı.

Konferans için oluşturulan uluslararası bilim komitesi, Amerika, Fransa, Yunanistan ve Ermenistan’ın yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden toplam 27 bilim insanının tebliğlerini seçmiş ve Kayseri’de sunum yapmaları için Kayseri’ye davet edilmişlerdi. (HA)

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