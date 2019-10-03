Karabağ maçında Ermenistan bayrağı açıldı!

UEFA Avrupa Ligi A Grubu’ndaki ikinci maçında Lüksemburg ekibi f91 Dudelange’a konuk olan Azerbaycan temsilcisi Karabağ büyük bir şokla karşılaştı! Mücadelenin ilk yarısında sahanın ortasına drone ile Ermenistan bayrağı getirildi
Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi’nin A Grubu ikinci maçında Dudelange’e konuk oldu.
Lüksemburg’ta oynanan maçın 33. dakikasında stadın üstünde drone ile Ermenistan bayrağı açıldı ve karşılaşmaya ara verildi.
Karşılaşma 35. dakikada tekrar başladı ve Karabağ 37. dakikada skoru 3-0’a getirdi.
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