Gucci markasının yeni yüzü Armine Harutyunyan oldu! Armine Harutyunyan kimdir, kaç yaşındadır?

Dünyaca ünlü marka Gucci podyumda adeta kuralları yıktı. Düzenlediği defilede genç model Armine Harutyunyan podyuma çıktı. Defileye damga vuran model çok konuşuldu ve tüm modellerden daha çok dikkat geçti. Sosyal medyayı yerle bir eden Gucci markasının yeni yüzü Armine Harutyunyan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Armine Harutyunyan kimdir? İşte detaylar…

Gucci markasının yeni mankeni Armine Harutyunyan defilede görenleri şaşkına çevirdi. Özellikle yüz hatlarındaki farklılıkla podyumdaki tüm kuralları yıkan manken, Gucci markasının yeni yüzü oldu. Firmanın bu radikal kararı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alırken internet üzerinden de araştırmalar başladı. Peki, Armine Harutyunyan kimdir? İşte Armine Harutyunyan hakkında merak edilenler…

“GUCCİ MARKASININ YENİ MANKENİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI”

Armine Arutyunyan kimdir?

Kısa bir süre önce sona eren Milano Moda Haftası kapsamında Gucci’nin düzenlediği defilede genç bir Ermeni model de podyuma çıktı. 23 yaşındaki Armine Harutyunyan, defiledeki diğer tüm modellerden daha fazla dikkat çekti. Bunun sırrı da modelin fiziksel görüntüsünde gizli. Yüzünde neredeyse sıfır makyaj olan genç modelin, özellikle yüz hatları geleneksel modellik anlayışından çok farklıydı.

Kusursuz olmayan güzelliğiyle podyuma çıkan ve büyük ilgi çeken Armine Harutyunyan, bu yıl Gucci firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapacak.

Firmanın bu kadar radikal bir karar alıp moda dünyasının yerleşik kalıplarına meydan okumasının altında, benzerine ‘sıfır beden’ modellere karşı ortaya çıkan ve giderek yayılan “bedensel pozitivizm” akımında rastlanan bir fikir var. Firma, ürünlerinin daha fazla akılda kalması için, kendisi de daha fazla dikkat çeken Armine Harutyunyan ile çalışmayı tercih etmiş. Ayrıca, güzellik konusunda geçerli olan ayrımcılığa da bir başkaldırı niteliğinde bu tercih.

Üstelik Armine Harutyunyan firmanın bu yıl için seçtiği tek tanıtım yüzü değil. Tıpkı onun gibi genel geçer model anlayışına uymayan ama estetiksiz ve makyajsız halleriyle çok çekici görünen kadın ve erkek modeller firmanın kampanyalarında görev alacak.

Milano Moda Haftası’nda birçok meslektaşının hayallerini süsleyen firmanın defilesine çıkan Harutyunyan sadece bir model değil aynı zamanda bir sanatçı.

Yerevan’da dünyaya gelen Armine Harutyunyan’ın dedesi Khachatur Azizyan da ülkesinin önde gelen sanatçılarından biri. Armine de onun izinden gitti ama dedesi gibi ressam olmak yerine illüstratör ve grafik tasarımcı olmayı tercih etti. Genç modelin annesi ise bir doktor.

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