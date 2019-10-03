BABASININ ROMANINI YAZDI

Gönenli ödüllü yazar Salim Nizam, Kırmızı Minibüs adlı romanında babasını anlattı.

Çınaraltı Yayınları’ndan okurlarıyla buluşan roman büyük ilgi görüyor. Manyas Gölü kıyısında 300 yıl yaşayan ve 1962 Eylül’ünde göç eden Hristiyan Don Kazaklarını anlattığı Son Kazak Kocagöl romanıyla büyük bir başarı yakalayan genç yazar, bu kitapta babasının hayat hikayesini anlatarak, ninelerinden dinlediği hikayelere kitabında yer verdi. Muhacir göçmenlerinin kullandığı konuşma diliyle okurlara seslenen genç yazar,aynı zamanda anlamı bilinmeyen kelimelere dipnot olarak yer vererek genç okurları yerel bir dille buluşturmaya hazırlanıyor.

Senin İçin Enginar Sakladım kitabı da kadın okurları tarafından oldukça beğenilen Gönenli yazar Salim Nizam, bu kitapla da başarı çıtasını oldukça yükseltecek gibi görünüyor. Şu sıralar Ömer Seyfettin’in biyografik romanını yazan ödüllü yazarın çalışmaları birçok akademik çalışmaya da konu oluyor

(SERKAN SELİNGİL)

http://www.aliagaekspres.com.tr/kultur-sanat/03/10/2019/babasinin-romanini-yazdi

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