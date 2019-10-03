Azınlık Gazeteleri ve Anadolu Basınının Sorunları Meclis Gündeminde

HDP’li Vekil Tuma Çelik azınlık gazetelerinin sorunlarını, İYİ Parti’li Vekil Feridun Bahşi ise Anadolu basınının sorunlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle verdikleri sonu önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik azınlık gazetelerinin maddi zorluklar altında yayın hayatlarını sürdürdüğünü, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ise yerel basının hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirterek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplanması istemiyle birer soru önergesi verdi.

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Çelik: Azınlık gazetelerinin toplumlarının hayat damarları

HDP’li Vekil Çelik, artan maliyetlerin gazetelerin ayakta kalmalarını zorlaştırdığını ifade ettiği soru önergesinde, azınlık gazetelerinin varlığının azınlık toplumlarının en önemli hayat damarlarından biri olduğunu kaydetti.

Bu gazetelerin sadece haber alma hakkı açısından değil kültürel haklar bakımından da büyük önem arz ettiğini belirten HDP’li Vekil, azınlık gazetelerinin ekonomik sorunları, 2011’de hükümetin gündemine geldiğini ve Basın İlan Kurumu tarafından nakdi yardım yapılması için çalışma başlatıldığını da hatırlattı.

“Resmi ilan alamıyorlar”

Çelik, “Maddi yardımların sağlanması için kalıcı ve yasal bir düzenleme yapılması beklenirken 5 Ekim 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’ ile azınlık gazetelerinin resmi ilan alabilmelerinin önü tamamen kapatılmıştır. Söz konusu yönetmelikle ‘Gazetelerin asgari yüzölçümü içerisinde yer alan hususi ilan ve reklamlar dışındaki her türlü yazı metnin Türkçe yayınlanması zorunludur’ hükmü getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Lozan Barış Antlaşması’nı ve Anayasa’yı hatırlattı

Lozan Barış Antlaşması’daki “Azınlıkların Müslümanlarla özdeş medeni ve siyasi haklardan yararlanmasını” ve Anayasa’daki “Herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu hükmünü” hatırlatan Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları sordu:

Uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’ya açıkça aykırı olan, azınlık gazetelerinin resmi ilan ve reklam alması önündeki engellerin kaldırılması için yasal bir düzenleme çalışması yapılmakta mıdır?

Nakdi yardımların başladığı 2012 yılından bu yana azınlık gazetelerine toplam ne kadar yardım yapılmıştır? Yardımların gazetelere ve yıllara göre dağılımı nedir?

Basın İlan Kurumu, 2012 yılından bu yana azınlık gazetelerinden aldığı komisyon tutarı nedir?

Basın İlan Kurumu tarafından 2012 yılından bu yana Sabah Gazetesi’ne ne kadarlık resmi ilan gönderilmiştir?

Basın İlan Kurumu, 2018 yılında ulusal ölçekte yayın yapan gazetelere toplam ne kadarlık bütçe ayırmıştır? Hangi gazeteye ne kadarlık destek verilmiştir?

Bahşi: Sorunlarına çözüm üretilmedi

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesinde yerel basın çalışanları başta olmak üzere sektördeki problemleri Meclis gündemine taşıdı.

Yıllardan beri çözülemeyen problemlerin özellikle yerel basında gazetecilik yapanların sırtındaki yükü gün geçtikçe daha da arttırdığını söyleyen Bahşi, “Devlet kurum ve kuruluşlarının yerel basına yönelik ilgi eksikliği nedeniyle yerel basın yıllardır, kendisine değer verilmeyen, ciddiye alınmayan, sorunlarına çözüm üretilmeyen bir konumda kalmıştır” dedi.

Bahşi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

Yerel basınımız ayakta, hatta hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Hükümet olarak yerel basınımızın problemlerini çözmeye yönelik ne gibi tedbirler almaktasınız?

Yerel yazılı ve görsel basın, imkânsızlıklar sebebiyle teknik alandaki gelişmelere ayak uyduramamaktadırlar. Çünkü son derece kısıtlı, kendi imkânlarıyla yayınlarını sürdürme gayreti içindedirler. Basın için Acil Destek Paketi çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Türk Ceza Kanunu’nda ve bazı kanun ile yönetmeliklerde yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeleri günümüz koşulları göz önüne alınarak değiştirmek için bir çalışmanız var mıdır?

Yazılı basın, radyo televizyonlar ile internet mecrasını bir bütün olarak ele alan, Düzenleme-Denetleme-Destekleme ayaklarını içeren bir sistem kurmak için bir çalışmanız var mıdır?

Basın Kartları Yönetmeliği’nin aksayan yönlerini, sektörün de görüşleri alınmak sureti ile gidermeyi düşünüyor musunuz?

Bir yılı aşkın süredir basın kartı alma hakkına sahip oldukları halde alamayan meslek üyelerinin haklarının iadesini sağlamak için bir çalışmanız var mıdır?”

(HA)

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