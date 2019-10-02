Hahambaşı Rav Haleva: “Yeni Yıl Bereketleriyle Başlasın”

Roş Aşana Mesajı 5780 – 2019

Değerli Dindaşlarım,

Hepimiz biliyoruz ki her yeni zaman birimi başlangıcı, özlemlerimizin, umutlarımızın tazelenip beslendiği ve bunların gerçekleşmesi umuduyla Yüce Tanrımıza yepyeni dileklerimizin yöneltildiği müstesna fırsatlardır.

Yeni bir yılın eşiğinde bulunduğumuz bugünlerde sizlere hitap ederken ben de mesajıma dinsel geleneklerimizin bu konudaki en iyi dileklerinden biriyle başlamak istedim:

“Tahel Şana Uvirhotea / Yeni Yıl Bereketleriyle Başlasın”

Dinsel kabullerimize göre aslında ‘Roş Aşana’ sıradan bir takvim yılı başlangıcı olmaktan ziyade, tamamlamakta olduğumuz geçmiş dönemlere ait yaşamımızı gözdem geçirip bir tür vicdan muhasebesi yapma ve geleceğe yönelik olarak yaşam tarzımızı kutsal Tora’mızın bizlere öğütlediği çerçevede düzenleme fırsatı veren özellikli bir zaman birimidir.

Roş Aşana’yı izleyen Yom Kipur, Sukot, Şemini Atseret ve Simhat Tora dikkate alındığında Tişri ayı Musevi takviminin neredeyse tümüyle ruhaniyet ve ibadetle dolu bir dönemidir.

“Ayom Arat Olam, Ayom Yaamid Bamişpat /

Evrenin var edildiği gün bugündür, bugün yargı önündeki gündür.”

Aslında bir önceki Elul ayı boyunca ‘Selihot’ ibadetleriyle kendimizi manen hazırladığımız özeleştiri ortamını, bütün kardeşlerimin yeterince değerlendireceğinden ve Yüce Tanrı’nın bağışlayıcılığını hak etmek adına dinimizin gereklerini tam olarak yerine getireceğinden kuşku duymuyorum.

Sevgili Kardeşlerim.

Bu yeni yıl kutlaması vesilesiyle kimi görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak isterim.

Önce şunu ifade edeyim ki, gerek tek tek cemaatimiz bireylerinin gerekse kimi kuruluşlarımızın hem ulusal boyutta hem de uluslararası alanlarda kaydettikleri kimi başarılara tanık oldukça samimi bir övünç duyuyorum.

Ancak yine de küçülmekte olan ve nüfus ekseriyeti bakımından da yaşlı bir toplum olarak tanımlanabilecek cemaatimizin vakıf, kurum ve kuruluşlarının şartların elverdiği en akılcı bir biçimde yönlendirilip yönetilmesinin çok önemli olduğunu ifade etmek isterim.

Bu konuda gerçekten özverili çabalar harcayan Cemaat Başkanlarımızın, danışmanlarımızın ve kurumlarımızla vakıf ve kuruluşlarımızın çalışmalarını takdirle izliyor ve kendilerini dualarımla da destekliyorum.

Dileğim; cemaatimizin her mensubunun bu gayretlere gönülden paydaş olması, gerek maddi, gerek manevi, gerekse fiili katılmalarıyla güçlü bir destek vermeleridir. Fertlerimiz arasında:

“Ahava Veahva, Şalom Vereut /Sevgi ve Kardeşlik, Barış ve Dostluk” olduğu müddetçe her durumda varlığımızı koruyup güçlendireceğimizden hiç şüphem yoktur.

Yeni yıl vesilesiyle ülkemiz, ulusumuz ve bütün dünya için barış, huzur ve esenlik dilemek, açların doyurulduğu, çıplakların giydirildiği bir dünya düzeni için yüce tanrımıza yakarmak en güzel geleneklerimizdendir.

Kipur günü dualarımızda tekrar ettiğimiz:

“Paros Laraev Lahmeha / Ekmeğini açlarla paylaş” ilkesi hepimize rehber olmalı diye düşünüyorum.

Bu görüş ve düşüncelerle Roş Aşana ve onu izleyen kutsal günlerin hepimiz için yüce tanrının bağışlayıcılığını getirmesini, daha nice yılları sevdiklerimiz ve sevenlerimizle birlikte sağlık, huzur, refah ve esenlik içinde idrak etmenizi diliyorum.

Kutsal Toramız’ın dualarıyla.

Tizku Leşanim Rabot

Şana Tova Umeuşeret.

http://www.salom.com.tr//haber-112025-hahambasi_rav_haleva_quotyeni_yil_bereketleriyle_baslasinquot.html

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