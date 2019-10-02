Gomidas doğumunun 150. yılında İstanbul’da anılacak

DUVAR – Ermeni besteci ve müzikolog Gomidas, doğumunun 150. yılında Türkiye ve dünyadan birçok sanatçının katılacağı bir konserle İstanbul’da anılacak. “Aydınlık Sabahın Sesi” adlı konserde Gomidas’ın beste ve derlemelerini Türkiye, ABD ve Ermenistan’dan konuk sanatçı ve topluluklar seslendirecek.

Beste ve derlemeleri seslendirecek isimler arasında Aynur Doğan, Ertan Tekin, Karatzayn Quartet, Kevork Tavityan, Levon Eroyan, Lusavoriç Çocuk Korosu ve Sevana Tchakerian, Pervin Chakar, Şevval Sam, Vomank müzik grubu, Yerkaran Projesi’nin yanı sıra Ermenistan’dan GOGHT müzik grubu ve ABD’den Ara Dinkjian ve Zulal Trio yer alıyor.

Anadolu Kültür, Kalan Müzik ve Maxim Gorki Theater işbirliğiyle düzenlenen “Aydınlık Sabahın Sesi” konseri 7 Ekim’de saat 20:30’da Cemal Reşit Rey’de gerçekleşecek. Saat 19:30’dan itibaren ise fuaye alanında, Gomidas sergisi, kitap tanıtımı ve Gomidas seramik koleksiyonu sergilenecek.

Konser, Kalan Müzik Youtube sayfasından canlı yayınlanacak.

https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sanat/2019/10/02/gomidas-dogumunun-150-yilinda-istanbulda-anilacak/

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