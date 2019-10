Dayro d’Slibo (Haç Manastırı)’da kutsama töreni

YUSUF BEĞTAŞ

1 Ekim 2019 tarihinde, İsveç’in Nykoping şehrinde Antakya ve Bütün Doğu Patriği ve Süryani Ortodoks Kilisesinin Genel Ruhani Lideri Mor İğnatius II. Afrem Kerim’in başkanlığında Dayro d’Slibo (Haç Manastırı) ismiyle adlandırılan yerde bir kutsama töreni yapıldı. Bu törene muhterem metropolitler ve ruhanilerle beraber, İsveç’ten kilise ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Danimarkalı filozof Soen Kierkegaard (1813-1885) ‘‘Hayat ileri doğru yaşanır ancak geri doğru anlaşılır’’ demektedir.

İsveç Süryani Kilisesine hayırlı olsun. Umarım, ileriye doğru yapacağı çalışmalarda, geçmişi iyi anlayarak, ruhaniyet ve kültür yolunda, kelamı/manayı geliştirme konusunda faydalı hizmetlere vesile olur. Emeği geçen ve katkısı dokunan herkese içtenlikle teşekkür ederim.

İyiyi bilmenin, bildirmenin ve iyiliği unutmamanın güzelliği bütün dünyevî kazançların üstündedir. Ne mutlu bunu daima aklında ve gönlünde tutanlara…!

Bir bilgeliğe göre, “İyi söz gönül yaylasıdır.”

Demek ki gönül, vücut şehrimizin yaylasıdır. Yayla ferahlık, temizlik ve serinlik anlamına gelir. Ona inilmez, çıkılır. Yüksektedir. İyi olan her şey, her davranış, her söz, tatlı bir esinti oluşturur yaylamızda. Orayı korumak, kirlenmeyi engellemek için çaba göstermek gerekmektedir. Orayı çer çöp atan, hor gören ve hor kullanan kimselerden uzak tutmak icap etmektedir…

Bu törene davet edilmiş olmak ve katılmış olmak beni sevindirdi. Ancak düşüncelere sevk etti. Tekrar anladım ki, iyilik ve pozitif yaklaşım daima çoğunluğu sağlar. Bu hem teselli, hem teminattır. Böyle bir ilâhi dengenin varlığına inanırsak, hayat ve işler her yerde daha rahat yürüyecektir.

Unutmayalım, insan verdikçe çoğalır. Paylaştıkça, gönüllü olarak başkaları için birşey yaptıkça insanlaşır…!

