‘Aydınlık sabahın sesi’ Gomidas 150 yaşında

Tuna SAYLAĞ

Ermeni besteci ve müzikolog Gomidas, doğumunun 150. yılında Türkiye ve dünyadan birçok sanatçının katılacağı özel bir konserle İstanbul’da anılıyor. ‘Aydınlık Sabahın Sesi’ konseri 7 Ekim’de saat 20.30’da Cemal Reşit Rey’de!

Ermeni besteci ve müzikolog Gomidas, doğumunun 150. yılında Türkiye ve dünyadan birçok sanatçının katılacağı özel bir konserle İstanbul’da anılıyor. ‘Aydınlık Sabahın Sesi’ konseri 7 Ekim’de saat 20.30’da Cemal Reşit Rey’de!

Anadolu Kültür, Kalan Müzik ve Maxim Gorki Theater işbirliğiyle düzenlenen konserde Gomidas’ın beste ve derlemelerini Türkiye, ABD ve Ermenistan’dan konuk sanatçı ve topluluklar seslendirecek.

Bu isimler arasında Aynur Doğan, Ertan Tekin, Karatzayn Quartet, Kevork Tavityan, Levon Eroyan, Lusavoriç Çocuk Korosu ve Sevana Tchakerian, Pervin Chakar, Şevval Sam, Vomank müzik grubu, Yerkaran Projesi’nin yanı sıra Ermenistan’dan GOGHT müzik grubu ve ABD’den Ara Dinkjian ve Zulal Trio yer alıyor.

Canlı Rüyalar ve Taşra Trajedileri

Galeri 77, 16. İstanbul Bienali teması olan ‘Yedinci Kıta’ kavramına odaklanarak Sergey Narazyan’ın ‘Canlı Rüyalar ve Taşra Trajedileri’ isimli İstanbul’daki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. İnsan yerleşim alanlarının hızla büyüdüğü, şehir-doğa ayrımının gittikçe daha da bulanıklaştığı günümüzde ‘iyi bir hayat’ hayaliyle hiç düşünmeden arkada bıraktıklarımızı ve bu uğurda yaşadığımız kadim topraklarla kurduğumuz bağın geldiği noktayı merkezine alan sergi, sanatçının birbirinden seçkin kâğıt üzerine pastel eserlerini Galeri 77’nin Karaköy’deki mekânında 12 Ekim’e kadar tüm sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

ABDÜLMECİD EFENDİ KÖŞKÜ ‘İçimdeki Çocuk’ ile kapılarını açtı

Osmanlı İmparatorluğunun son döneminin önemli yapılarından biri olan Nakkaştepe’deki Abdülmecid Efendi Köşkü, 16. İstanbul Bienali süresince Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç koleksiyonundan eserler ile ‘İçimdeki Çocuk’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, ülkemizden ve dünyadan 60 kadar sanatçının 17’inci yüzyıldan günümüze yüzden fazla yapıtını bir araya getiriyor. Sanat danışmanlığını Károly Aliotti’nin üstlendiği sergi, resimden fotoğrafa, heykelden yerleştirmeye çok çeşitli teknik ve malzemelerle üretilmiş işleri odağına alırken, ziyaretçilerini, zamanla kaybetmeye yüz tuttukları içlerindeki çocukları dinlemeye davet ediyor. Sergi, 10 Kasım’a kadar açık olacak.

http://www.salom.com.tr/haber-112018-aydinlik_sabahin_sesi_gomidas_150_yasinda.html

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